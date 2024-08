Al giardino filosofico si parla di Vico

Il giorno 28 agosto alle 21,15 ennesimo appuntamento con il giardino filosofico del professore Lamberto Giannini, si parlerà di Vico e della filosofia italiana durante l’illuminismo.

Si metterà in evidenza l’opera la scienza nuova dove l’autore napoletano, nonostante fosse pienamente illuminista , ci mette in guardia da una prevalenza logico matematica rispetto la poesia.

La storia ideale eterna passa da tre epoche che l’umanità ha vissuto: dei, eroi, uomini. Ora è proprio l’uomo che deve prendersi la responsabilità di mantenere e sviluppare questa civiltà, passano dal bestione all’uomo civile sviluppando il linguaggio che da strumento di comunicazione, dovrà diventare uno strumento di espressione poetica delle emozioni.

Importantissimo a livello pedagogico, la prima parte dell’istruzione deve essere basata su sviluppo di memoria e fantasia, per poi arrivare al sapere poetico, che dovrà sempre essere collegato a esprimenti pratici , cosicché il fanciullo possa verificare la connessione tra le sue emozioni e il linguaggio , la storia dell’arte e la poesia .

Il giardino filosofico per molti è’ ormai un appuntamento fisso per molti , l’idea partita nel 2020 dall’ex cinema Aurora ha avuto un successo non prevedibile .un appuntamento per appassionati, conoscitori o meno della filosofia .

Dopo l’introduzione del prof Giannini ci sarà il consueto dibattito.

È consigliata la prenotazione al numero Whatsapp 338-3764627

