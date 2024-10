Al giardino filosofico si parlerà di Benedetto Croce

Il giorno 23 ottobre alle ore 21,15 ennesimo appuntamento con il giardino filosofico del prof Lamberto Giannini, si parlerà di Benedetto Croce un filosofo e intellettuale gigantesco, spesso dimenticato nei programmi scolastici. Croce è un neo idealista che però è partito da studi marxisti, per approdare al neo hegelismo. Lui andrà oltre Hegel attraverso la dialettica dei distinti, che differenzia le tipologie di spirito, superando di fatto il concetto di spirito assoluto di Hegel.

Importante è il suo storicismo , che secondo croce coincide con la filosofia, molto importante anche il suo impegno politico, è infatti diventato uno dei padri costituenti. Il giardino filosofico per molti è’ ormai un appuntamento fisso per molti , l’idea partita nel 2020 dall’ex cinema Aurora ha avuto un successo non prevedibile .un appuntamento per appassionati, conoscitori o meno della filosofia .

Dopo l’introduzione del prof Giannini ci sarà il consueto dibattito. È consigliata la prenotazione al numero whatsapp 3383764627

