Al Giardino Filosofico una serata dedicata a Sartre

Martedì 12 maggio alle 21.15 il professor Lamberto Giannini guiderà un incontro aperto a tutti sul pensiero di Jean-Paul Sartre, tra esistenzialismo, cultura giovanile e impegno politico degli anni Settanta

Il 12 maggio, alle ore 21.15, all’Ex Cinema Aurora, torna il “Giardino Filosofico”, appuntamento dedicato alla riflessione culturale e filosofica. L’incontro sarà incentrato sul pensiero di Jean-Paul Sartre e sulle spinte movimentiste degli anni Settanta. L’esistenzialismo di Sartre non è stato soltanto una corrente filosofica, ma un vero e proprio stile di vita capace di influenzare profondamente la società, incidendo sulla canzone popolare, sul modo di vestire, sul linguaggio e sulla cultura giovanile dell’epoca. Tra le opere più celebri del filosofo spicca La nausea, straordinario romanzo che racconta l’insensatezza della vita e l’impossibilità, per chi ricerca la profondità dell’esistenza, di sentirsi pienamente parte della realtà che lo circonda. La conferenza si concentrerà principalmente sulle opere filosofiche L’esistenzialismo è un umanismo e L’essere e il nulla, nelle quali Sartre rovescia la tesi platonica, negando all’anima una naturale spinta verso la vita e ponendo invece l’uomo di fronte alla responsabilità assoluta della propria libertà. Il “Giardino Filosofico”, fortemente voluto da Giacomo Del Gamba, è anche dedicato alla sua memoria, poiché la sua scomparsa rappresenta una grave perdita culturale per la città. La forza del progetto è stata quella di coinvolgere numerosi giovani all’interno di un circolo pensato per loro, creando un dialogo tra generazioni diverse e utilizzando le tematiche filosofiche come strumento per interrogarsi su se stessi e sui meccanismi della società contemporanea. Gli interessati possono inviare un messaggio WhatsApp, valido come prenotazione, al numero 320 243 6053.

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