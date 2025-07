Al Giardino Filosofico una serata dedicata al pensiero di Antonio Gramsci

Torna l’appuntamento con il Giardino Filosofico, mercoledì 16 luglio alle ore 21.15 presso lo spazio aperto dell’ex Cinema Aurora (in caso di maltempo l’incontro si terrà all’interno). Tema centrale della serata sarà il pensiero di Antonio Gramsci, uno dei più grandi intellettuali del Novecento, figura cardine della filosofia politica e della riflessione critica sul ruolo dell’intellettuale nella società.

L’incontro sarà condotto da Lamberto Giannini, professore di storia e filosofia e regista teatrale, che guiderà i partecipanti in un dialogo aperto, accessibile sia agli appassionati che ai neofiti della materia.

Gramsci dedicò la propria vita alla lotta politica intesa come volontà di cambiamento, elaborando il concetto di intellettuale organico: colui che sceglie di assumersi la responsabilità della propria dissidenza e che si confronta con le dinamiche del potere e della società. In un contesto contemporaneo in cui spesso l’intellettuale rischia di diventare parte della classe dominante, il pensiero gramsciano torna a essere urgente e necessario.

Durante l’incontro si rifletterà anche sulle innovazioni che Gramsci apportò alla tradizione marxista, rivalutando concetti come determinismo e materialismo, in favore di un’attenzione maggiore alla coscienza e alla totalità. Spazio anche alle sue celebri riflessioni scritte in carcere, testimonianza dolorosa ma lucida di un pensiero mai arreso.

A proposito del rapporto tra cultura e politica, sarà affrontato anche il tema della strumentalizzazione del pensiero gramsciano da parte di movimenti politici, sia di destra che di sinistra. Unica eccezione – secondo alcuni studiosi – fu Pier Paolo Pasolini, che nelle Ceneri di Gramsci seppe restituire tutta la forza e la tragicità della figura del filosofo sardo.

Il Giardino Filosofico è un progetto fortemente voluto da Giacomo Del Gamba, a cui l’intero ciclo di incontri è dedicato. La sua scomparsa rappresenta una perdita culturale importante per la città, e proprio nel suo nome si continua a promuovere un pensiero libero, critico e condiviso.

Uno degli aspetti più significativi dell’iniziativa è la partecipazione attiva dei giovani: un dialogo tra generazioni che, grazie alla filosofia, si interroga sui meccanismi della società e sull’identità individuale.

Ingresso libero con prenotazione tramite WhatsApp al numero 320 243 6053.

