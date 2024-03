Al Goldoni il convegno Medì sulle città del Mediterraneo

Una due giorni di incontri venerdì 8 e sabato 9 marzo al Goldoni con tanti ospiti internazionali e tre tematiche: "La memoria edifica la città", "Le donne nelle città del Mediterraneo" e "Scrivere la città". L'assessora Bonciani: "Livorno non ha mai avuto muri o ghetti". Iniziativa ad ingresso libero

di Giulia Bellaveglia

“Medì – Le Città del Mediterraneo” è il nome di una rassegna di incontri internazionali promossa dalla Comunità di Sant’Egidio, in collaborazione con il Comune di Livorno, per lo sviluppo delle relazioni tra le città del Mediterraneo. Gli appuntamenti della decima edizione – tutti ad ingresso libero -, organizzati in collaborazione con Diocesi di Livorno, Istoreco e con il patrocinio della Regione Toscana, avranno luogo venerdì 8 e sabato 9 marzo negli spazi del Teatro Goldoni. Quattro sessioni dedicate a saluti istituzionali, “La memoria edifica la città”, “Le donne nelle città del Mediterraneo” e “Scrivere la città”, tutte al grido di “Un mare agitato dalla storia”. “Un convegno – spiega la responsabile della Comunità di Sant’Egidio di Livorno Anna Ajello – che raccoglie tante personalità internazionali valide sotto vari aspetti, che vivono o visitano costantemente le aree in questione. Un tema su cui non mancano di certo gli scontri, ma sempre in una logica costruttiva molto aperta. Sono più di dieci anni che i conflitti in questa parte del mondo si inaspriscono. Noi abbiamo sentito un urlo delle comunità civili, che questa situazione non la vogliono e abbiamo provato a dar loro voce. Uno dei temi principali sarà quello della violenza contro le donne, non a caso abbiamo scelto di aprire il convegno proprio l’8 marzo. Perché colpire una donna significa colpire una vita. La cultura mediterranea è capace di riconoscere l’altro, di aiutarlo nella sua vita, non di distruggerla”. “Un appuntamento importante, ricorrente – aggiunge l’assessora alle relazioni internazionali Barbara Bonciani – che permette alla nostra realtà di dimostrare che non ha mai avuto muri o ghetti e che consente di dare spazio ad una riflessione di coraggio e solidarietà”. E tramite un messaggio il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani fa sapere che “La Toscana è abituata a guardare al Mediterraneo come un’unica frontiera di pace e le zone bagnate dal Mare nostrum sono porte di accoglienza, dialogo e coesione sociale. Per questo la voce dei luoghi di mare, tesa alla costruzione di reti e interazioni, dovrebbe essere tenuta ogni momento in grande considerazione. E Livorno, da sempre, costituisce espressione autentica dell’anima toscana fondata sulla pace e sul dialogo tra i popoli e fra le religioni”. Per partecipare agli incontri è gradita la prenotazione attraverso la mail [email protected].

