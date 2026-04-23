Al Goldoni il Gala Internazionale “Sulle ali della danza”: stelle e giovani talenti in scena

Domenica 3 maggio alle 16 il XIV appuntamento di Interdanza porta a Livorno compagnie internazionali, ospiti di prestigio e allievi da tutto il mondo. Tra classico e contemporaneo, uno spettacolo che celebra formazione, scambio artistico e grandi emozioni

Domenica 3 maggio alle ore 16 il Teatro Goldoni di Livorno accoglierà uno degli appuntamenti più attesi della stagione coreutica del territorio: il Gala Internazionale di Danza “Sulle ali della danza” del progetto Interdanza, giunto alla XIV edizione e organizzato dall’associazione Arst4all, con la direzione artistica di Eva Kosa, in collaborazione con Laboratorio di Danza e Movimento, diretto da Cecilia Testi e Mitzi Testi.

Lo spettacolo rappresenta il culmine di mesi di intenso lavoro, formazione e scambio artistico, riunendo sul palcoscenico giovani talenti, allievi provenienti da tutta Italia e ospiti di prestigio del panorama nazionale e internazionale, come la International Ballet Company Messapica, giovane compagnia composta da ballerini provenienti da Australia, Nuova Zelanda, Singapore e altre parti del mondo, che porterà in scena il secondo atto del celebre balletto romantico “La Sylphide”, offrendo al pubblico un momento di grande suggestione tra atmosfere eteree, tecnica accademica e poesia scenica.

Presenza di grande valore artistico sarà inoltre quella di Laura Boltri, ballerina freelance, interprete di due iconiche variazioni del repertorio: “La morte del cigno”, intensa e struggente, e “Carmen”, vibrante e passionale.

A testimonianza del respiro internazionale che da sempre caratterizza Interdanza, saranno presenti anche allievi provenienti dal Brasile — con cui è attiva da anni una collaborazione — e dal Kenya, grazie alla borsa di studio “Piccolo Cigno” offerta da Vanessa Turinelli, patologo clinico veterinario e scrittrice.

Il Gala vedrà infine protagonisti giovani danzatori provenienti da diverse realtà del territorio — Laboratorio di Danza e Movimento, Scuola di Danza Dea, ST Centro Formazione, Atelier del Movimento ed Eimos — che presenteranno sul palco del Goldoni il quadro del balletto “Don Quixote – Il sogno”, risultato finale del workshop condotto nei mesi scorsi dal coreografo Valentin Bartes. Ampio spazio sarà dedicato anche alla danza contemporanea con i workshop coreografici curati da Ivan Cignetti e dal coreografo internazionale Loránd Zachar, esponente dell’Hungarian Dance Theatre.

Interdanza non è solo il Gala, ma un percorso articolato fatto di workshop e stage, come quelli in programma da venerdì 1 a sabato 2 maggio, tra cui quello con Giulia Olivieri dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma. Il progetto si concluderà poi con “Con-Corriamo”, concorso coreografico online, e con ulteriori stage digitali pensati per coinvolgere anche chi non può partecipare in presenza.

Un ringraziamento va infine alle scuole di danza che partecipano con le coreografie al Gala: Bailart Centro de Dança e Oz dal Brasile e Slide di Pisa.

Il progetto è patrocinato dalla Provincia e dal Comune di Livorno ed è sostenuto da Guglie Ristorante, Passo di Danza, Alessio Vallese, Kosa Sisters, Alessandro Tei e Conad Marilia.

Per l’acquisto dei biglietti: info su www.interdanza.it.

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