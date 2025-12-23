Al Goldoni torna la grande danza con “Lo Schiaccianoci”

Martedì 30 dicembre alle 21, torna la grande danza al Teatro Goldoni con Lo Schiaccianoci, uno dei più famosi balletti della tradizione natalizia. Amore, sogno e fantasia per uno dei balletti più affascinanti della storia della danza classica con le coreografie incantate del Romae Capital Ballet.

Lo Schiaccianoci è uno dei capolavori del balletto dell’Ottocento, testamento artistico del celebre coreografo Marius Petipa che decise di adattare la storia per il libretto utilizzando come base anche Il Racconto dello Schiaccianoci di Alexandre Dumas, la versione più poetica della storia di Hoffmann, trovando la giusta formula affinché il racconto di Dumas divenisse uno spettacolo di grande incanto; per completare il progetto Petipa si rivolse a Petr Ilic Cajkovskij che compose le musiche tra il 1891 e il 1892.

Per le sue caratteristiche di favola a lieto fine e per la vicenda pervasa da un’atmosfera fatata di festa, Lo Schiaccianoci è il balletto natalizio per eccellenza, tra i più famosi e amati al mondo: una fiaba fatta di dolciumi, soldatini, alberi di natale, fiocchi di neve, fiori che danzano, topi cattivi, principe azzurro e fatina, è il balletto che incanta grandi e bambini.

Con i Primi Ballerini, Solisti e Corpo di Ballo del Romae Capital Ballet Musica di Petr Il’ic Cajkovskij Coreografia Maria Grazia Garofalo Costumi Triunfo Dance Light designer Luigi Magnani. Coordinamento generale Sergio Ariota. Gli allestimenti scenici sono curati dallo scenografo Flavio Arbetti ed i costumi realizzati dalla sartoria Triunfo.

Prezzi: I Settore € 50 – II Settore € 42 – III Settore € 34.50 – Settore € 25.50 – Under 14 € 25

