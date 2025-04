Al Grand Hotel Palazzo il Festival Internazionale “Moda per la Pace”

Nella splendida cornice del Grand Hotel Palazzo si svolgerà la seconda edizione del Festival Internazionale “Moda per la Pace” — un evento unico che riunirà stilisti, docenti e professionisti dell’industria della moda provenienti da Italia, Inghilterra, Russia, Estonia e Ucraina

L’11 e 12 aprile a Livorno si terrà il II Festival Internazionale “Moda per la Pace”.

Il programma professionale del festival prevede incontri, tavole rotonde e momenti di confronto. Tra gli speaker vi saranno esperti con anni di esperienza pratica e didattica nel settore della moda. Ogni designer avrà l’opportunità di raccontare il proprio percorso creativo e di partecipare attivamente al dialogo sul futuro della moda internazionale.

Il 12 aprile si terrà la sfilata-concorso, alla quale parteciperanno giovani talenti dell’Accademia di Moda e sviluppo estetico “Lada” di Roma, insieme a stilisti provenienti da diversi paesi. Le loro collezioni verranno presentate a una giuria qualificata. Il vincitore riceverà un certificato per un corso di “Fashion Design” presso l’Istituto di Moda Burgo di Milano.

Il festival offrirà anche un programma culturale e di intrattenimento. Il primo giorno, grazie alla collaborazione con il partner Livorno in Battello (LivornoInBattello.it), gli ospiti potranno godere di una suggestiva gita in barca lungo i canali del quartiere Venezia. In serata, parteciperanno a una cena conviviale con piatti tipici della cucina toscana e musica italiana dal vivo.

Ospite d’onore sarà Natalia Hart, unica donna di origine russa ad aver ricevuto un’onorificenza dalla Regina Elisabetta II e insignita del titolo di Cavaliere del Lavoro. Durante la serata, si esibirà con le sue nuove canzoni.

Tra gli artisti in programma anche i campioni italiani di danze da sala Filippo Nelli e Varvara Makienko, e la cantante Tatiana Paramonova con un repertorio di musica classica.

L’organizzazione del festival è a cura di Tatiana Tikhonova, presidente dell’associazione T-Fashion Eventi. Coordinatori del progetto: Irina Solodovnik e Stefano Di Mauro.

Purtroppo, quest’anno il festival probabilmente non riceverà il patrocinio ufficiale del Comune e della Regione. La richiesta è stata inviata a febbraio, con incontri tenuti con l’assessore Rocco Garufo, il sindaco di Livorno e la consegna del progetto al portavoce del governatore della Toscana. Nonostante ciò, il festival si terrà come previsto, portando avanti il suo messaggio di pace, bellezza e collaborazione culturale.

L’evento sarà presentato da Marco Leonetti di Radio Incontro, a cui va il nostro più sentito ringraziamento, insieme a tutta la redazione, per la preziosa e importante collaborazione con la manifestazione.

Siamo certi che sarà il primo di una lunga serie di sinergie nel nome della pace, dell’amore e del dialogo tra i popoli.

