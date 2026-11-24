Al Grattacielo arrivano i “Miserabili”. Una prima nazionale per Teatri d’Autunno

Nella foto De Francesca, De Feo, Zacchi

Venerdì 27 e sabato 28 novembre, alle 21.15, il Centro Artistico il Grattacielo, in via del Platano, ospita “Miserabili. Nella taverna dei Signori Thénardier”, una prima nazionale nata dalla coproduzione tra Florian Metateatro di Pescara e Centro Artistico Il Grattacielo APS

Venerdì 27 e sabato 28 novembre, alle 21.15, il Centro Artistico il Grattacielo, in via del Platano, ospita “Miserabili. Nella taverna dei Signori Thénardier”, una prima nazionale nata dalla coproduzione tra Florian Metateatro di Pescara e Centro Artistico Il Grattacielo APS. Uno degli appuntamenti fondamentali della rassegna Teatri d’Autunno, oltre a rappresentarne la chiusura. In scena Gianni De Feo, che cura anche la regia, Eleonora Zacchi, autrice del testo, e Riccardo De Francesca. I costumi sono di Janni Altamura.

Ispirato al celebre romanzo “I Miserabili” di Victor Hugo, in un’atmosfera volutamente scarna e immersa in un vuoto rarefatto e crudo come un inferno dantesco, tre personaggi si aggirano, si incontrano, si fiutano, si riconoscono. Tutt’e tre sembrano emergere dall’ombra come evocati da un lontano passato. Sono grotteschi, comici e tragici al tempo stesso. Prima troviamo i signori Thénardier, una coppia di locandieri perfidi e malvagi, dediti al furto e ai raggiri, privi di anima e abbrutiti dalla loro stessa miseria tanto da cancellarne ogni timida parvenza umana. Ad interporsi tra i due arriva Fantine, anche lei riemersa dall’ombra, il cui unico errore nella sua vita è stato amare. L’amore di donna e di madre sono il suo peccato e la sua rovina di cui i Signori Thènardier senza scrupoli amano cibarsi. Chi ha poco, si approfitta di chi ha ancora meno cercando in questo modo di affermare la propria superiorità dimenticando che l’unica vera catena è quella che stringe entrambi. È la trappola più feroce della povertà, capace di trasformare la sofferenza in rabbia contro il più debole.

« Ho scelto di concentrarmi su tre personaggi – spiega Zacchi- che non sono tra i protagonisti principali dell’opera, ma che rappresentano i miserabili nelle loro diverse gradazioni e sfaccettature. Attraverso le loro vicende, alternando il grottesco al serio, affrontiamo tematiche e riflessioni che appartengono al romanzo, ma che conservano una grande attualità. È quasi una favola noir, nella quale emerge anche un aspetto particolarmente significativo: il miserabile finisce spesso per prendersela con chi è ancora più miserabile di lui».

Eleonora Zacchi sottolinea anche il valore della collaborazione artistica con Gianni De Feo: «È un artista a tutto tondo: oltre a essere attore e regista, ha una cifra espressiva che comprende anche il canto. Una caratteristica che ritroveremo in questo spettacolo, nel quale non mancherà un richiamo al suo stile e alla sua particolare sensibilità».

Per info e prenotazioni Via del Platano 6. La segreteria è aperta dal Lunedì al Venerdì

dalle 17 alle 19 Tel. 0586 890093 Cell. 340 7550530

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