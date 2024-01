Al Grattacielo il film “Trieste è bella di notte”

Domenica 14 gennaio alle 17.30 al Centro Artistico il Grattacielo via del Platano 6 proiezione di "Trieste è bella di notte" un film di Matteo Calore, Stefano Collizzolli, Andrea Segre. Uno sguardo alle storie e ai percorsi attraverso cui si svolge l'immigrazione nord-orientale verso l'Italia

Italia, 2023, durata 75 minuti. Distribuito da ZaLab. Uno sguardo alle storie e ai percorsi attraverso cui si svolge l’immigrazione nord-orientale verso l’Italia. Agli occhi di chi proviene dall’Iran e dal Medio Oriente in cerca di asilo, e attraverso la Turchia risale verso nord al di là dell’Adriatico, il punto di arrivo della Slovenia è quello che prelude all’ingresso in Italia e alla vista di Trieste, “bella di notte” con le luci sul porto. Una volta arrivati, però, i profughi si scontrano con politiche di accoglienza in costante cambiamento, tra equilibri europei, “riammissioni informali” e illegali, e una polizia che “fa il suo lavoro”.

Sarà l’occasione di parlare anche della raccolta di firme per sostenere l’ICE (uno strumento di

democrazia partecipativa dell’UE a disposizione dei cittadini europei per esprimersi sulle politiche europee e le loro conseguenze) Stop Border Violence – Fermiamo la violenza ai confini.

La proiezione del film è inserita nel progetto Migrazioni, diritti e cittadinanza che coinvolge alcune classi del Liceo Cecioni e del Liceo Niccolini Palli di Livorno.

