Al Gruppo di Lettura Milton ecco “Soldati di Salamina”

Riprendono gli incontri del Gruppo di Lettura “Milton” della Biblioteca Vespucci – Colombo. Il prossimo appuntamento si svolgerà giovedì 29 gennaio alle ore 18.00, presso la Biblioteca dell’Istituto Vespucci – Colombo, Piazza Vigo, 1

Il libro selezionato dai componenti del gruppo è “Soldati di Salamina” dello scrittore e saggista spagnolo Javier Cercas.

Per partecipare non importa aver letto il libro, l’intento è quello di confrontarsi sui temi, sulla scrittura, sugli autori e su opere analoghe a quella selezionata attraverso discussioni e letture ad alta voce, in modo che la lettura costituisca un momento di condivisione e di riflessione.

Il libro: sul finire della Guerra civile spagnola, vicino al confine con la Francia, le truppe repubblicane in ritirata decisero di fucilare un gruppo di prigionieri franchisti. Nella confusione, uno di loro riuscì a scappare. Venne raggiunto nella boscaglia da un giovane miliziano che lo riconobbe ma lo lasciò fuggire, di fatto graziandolo. Il prigioniero era Rafael Sánchez Mazas, fondatore e ideologo della Falange. Sessant’anni dopo, un giornalista viene casualmente a conoscenza di questa storia, ne rimane affascinato e decide di capire come siano andati realmente i fatti: è l’inizio di un’avventura fatta di ricerca delle fonti, interviste a testimoni, momenti di sconforto, di speranza e di commozione. Con una perfetta simbiosi tra realtà e finzione, Javier Cercas intreccia cronaca e interpretazione e, trascinando il lettore verso un finale emozionante, riconferma che la realtà è spesso più sorprendente del romanzesco e che la Storia è fatta anche del sacrificio misconosciuto dei singoli. L’ingresso al Gruppo di Lettura “Milton” è libero ed è rivolto a tutta la cittadinanza.

Javier Cercas (1962) è uno scrittore spagnolo, collaboratore abituale dell’edizione catalana di “El País” e del supplemento del sabato, oltre che dal 1989 docente di letteratura spagnola all’Università di Gerona. Ha raggiunto il successo con Soldati di Salamina (Guanda 2002); Il movente (Guanda 2004); La velocità della luce (Guanda 2006); La donna del ritratto (Guanda 2008); Anatomia di un istante (Guanda 2010); Il nuovo inquilino (Guanda 2011); La verità di Agamennone (Guanda, 2012); Le leggi della frontiera (Guanda, 2013); L’impostore (Guanda 2015, vincitore dell’European Book Prize 2016); Il punto cieco (Guanda 2016), Terra Alta (Guanda 2020), Indipendenza (2021).

Per informazioni e adesioni: [email protected]

