Al Little Bit Festival ecco “Disastri”

18 ottobre ore 19,15

19 ottobre ore 21,30

20 ottobre ore 18

Biglietti:

Ingresso per 1 spettacolo € 10

Ingresso per 2 spettacoli € 12

info e prenotazioni:

0586 1864087 – 342 0352386 – [email protected]

prevendite su www.nuovoteatrodellecommedie.it

di e con Silvia Lemmi, Marco Fiorentini, Matteo Ceccantini cura, messa in scena e scrittura scenica Marco Sanna e Francesco Cortoni

Disastri si interroga sull’utilità di avere una voce quando non abbiamo messaggi da trasmettere, parole da dire o verità da rivelare. Quattro performer intrappolati in una serie infinita di situazioni grottesche, circondati da apparati tecnologici come cellulari, cavi, telecamere e microfoni che nascono e piangono come bambini o crescono come foreste e piante carnivore, pronti a fare tutto tranne amplificare il suono e la voce di chi ci si avvicina. Disastri vuole esplorare la complessità dell’era contemporanea e la difficoltà di trovare orientamento nel diluvio e nelle inondazioni continue di informazioni. Prima tappa di un lavoro triennale della Compagnia Pilar Ternera, Disastri apre la trilogia dedicata agli Eroi Perdenti, al tema della fine e della perdita di senso che stiamo vivendo.

