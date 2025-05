Al Mascagni “Comporre con i modelli fisici. Strumenti, pratiche e linguaggi del virtuale”

Martedì 27 maggio 2025, alle 15, all’interno dell’Aula 12 del Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno, si terrà la presentazione del volume Comporre con i modelli fisici. Strumenti, pratiche e linguaggi del virtuale, a cura della compositrice e ricercatrice Nicoletta Andreuccetti. L’ingresso è libero.

Il libro affronta in modo approfondito un ambito di ricerca musicale tra i più affascinanti e innovativi degli ultimi decenni: la sintesi del suono tramite modelli fisici. In oltre cinquant’anni di sperimentazioni, questa tecnologia ha fornito ai compositori una “liuteria digitale” in costante evoluzione, aprendo scenari inediti per la creazione e l’esecuzione musicale. L’opera di Andreuccetti si distingue per un’accurata ricognizione delle principali tecniche di modellizzazione, accompagnata da una riflessione critica sulle pratiche compositive che ne sono derivate. L’obiettivo è quello di esplorare il rapporto tra gesto virtuale e processo compositivo, mettendo in luce come astrazione e realismo possano rappresentare i poli estremi di un nuovo spazio espressivo definito da un “pensiero fisico” del suono.

Attraverso l’analisi di opere significative – tra cui quelle di Michelangelo Lupone, Juraj Kojs e Mauro Lanza – il volume contribuisce a restituire la complessità e la ricchezza di un universo sonoro sospeso tra rigore scientifico e libertà creativa, tra linguaggi tecnici e tensioni poetiche. Si tratta di un testo prezioso non solo per studiosi e compositori, ma per chiunque sia interessato alle intersezioni tra arte, scienza e nuove tecnologie applicate alla musica.

Nicoletta Andreuccetti, autrice del volume, è una figura di riferimento nel panorama della musica elettroacustica contemporanea. Compositrice e docente di Composizione Musicale Elettroacustica presso il Conservatorio “Bruno Maderna” di Cesena, ha orientato la sua ricerca verso una continua esplorazione degli spazi intermediali della performance, integrando strumenti acustici, live electronics, media fissi, spazializzazione del suono e linguaggi audiovisivi. Ha studiato pianoforte, composizione e musica elettronica con Ivan Fedele, perfezionandosi con figure di spicco come Hugues Dufourt, Salvatore Sciarrino e Helmut Lachenmann. Ha conseguito il dottorato in musicologia presso le Università di Tours e di Pavia con una tesi dedicata proprio alla sintesi per modelli fisici.

Numerosi i riconoscimenti ottenuti nel corso della sua carriera: tra gli altri, il primo premio assoluto all’International Electroacoustic Music Competition Musica Nova di Praga (2009), il primo premio all’Utrecht Dutch Harp Composition Contest (2012) e importanti commissioni da parte della Biennale di Venezia, della New York University e di festival internazionali di riferimento. Le sue opere sono state eseguite in tutto il mondo, da Vancouver a Tokyo, da Milano a Città del Messico, e presentate in rassegne come ISCM World New Music Days, ICMC, New York City Electroacoustic Music Festival, Bienal de Fin del Mundo, Festival Nuova Consonanza, Expo 2015 e molti altri.

