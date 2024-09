Al Mascagni Festival arrivano Cavalleria Rusticana e Gianni Schicchi

Venerdì 20 settembre alle 20 e domenica 22 settembre alle 16 un connubio per celebrare l'opera di Pietro Mascagni e quella di Giacomo Puccini. Il direttore artistico Marco Voleri: "Un prodotto ibrido, che alterna grandi nomi a quelli dei giovani partecipanti alla Mascagni Academy"

di Giulia Bellaveglia

Tempo di evento clou per il Mascagni Festival 2024. Venerdì 20 settembre alle 20 e domenica 22 settembre alle 16 andranno infatti in scena Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni e Gianni Schicchi di Giacomo Puccini dirette dal maestro Marcello Mottadelli. “Due titoli – spiega il regista Giandomenico Vaccari – i cui anni di composizione non sono affatto vicini, ma spaziano di quasi una generazione. Cosa li lega tra loro allora? Poco e nulla in realtà, se non la grande amicizia che esisteva tra i compositori. L’idea di connetterle fa leva su uno delle figure più trascurate sempre, proprio quella di Gianni Schicchi”.

“Sono molto emozionato – afferma il direttore del Mascagni Festival Marco Voleri – perché per la prima volta la produzione operistica del festival viene portata all’interno di un luogo storico come il Goldoni. Un prodotto ibrido, che alterna grandi nomi a quelli dei giovani partecipanti alla Mascagni Academy”.

Tra i presenti alla conferenza stampa di presentazione anche l’assessore alla cultura Simone Lenzi. “Nel corso dell’estate – dice – all’interno di questa kermesse abbiamo già visto raccontare l’amicizia tra Mascagni e Puccini con un bellissimo evento in Terrazza Mascagni. Questa proposta vuole fare da pendant a quell’appuntamento e celebrare quei rapporti comprovati tra i due, ma anche il centenario della morte di Puccini”.

“Per la prima volta – aggiunge il direttore amministrativo del Teatro Goldoni Mario Menicagli – abbiamo il piacere di ospitare una parte di questa manifestazione. Un dittico che non torna in questi spazi dal 2007 e che non vediamo l’ora di poter ammirare”.

Le scene sono affidate a Marina Conti, il coro e l’orchestra sono del Teatro Goldoni. L’allestimento è in collaborazione con il Teatro Politeama Greco di Lecce e il Teatro Marruccino di Chieti. Biglietti in vendita alla biglietteria del Teatro Goldoni (0586/204.290) il martedì e il giovedì dalle 10 alle 13 e online su TicketOne. Per tutti i dettagli e le informazioni sul cast www.goldoniteatro.it.

