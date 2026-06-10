Al Mascagni la restituzione del pellegrinaggio ai campi di sterminio nazisti da parte degli studenti coinvolti

Giovedì 11 giugno alle 21, nell’Auditorium del Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno, si terrà un incontro pubblico dedicato alla restituzione dell’esperienza del pellegrinaggio ai campi di sterminio nazisti

Giovedì 11 giugno alle 21, nell’Auditorium del Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno, si terrà un incontro pubblico dedicato alla restituzione dell’esperienza del pellegrinaggio ai campi di sterminio nazisti, al quale hanno partecipato – anche grazie al contributo del Rotary Club Livorno – quattro studenti dell’Istituto nell’ambito delle iniziative promosse da ANED Pisa in occasione dell’81° anniversario della Liberazione.

L’appuntamento rappresenterà un’occasione per condividere con la comunità accademica e con la cittadinanza riflessioni, testimonianze ed emozioni maturate durante il viaggio nei luoghi della deportazione e dello sterminio, tra Dachau, Ebensee, Hartheim, Gusen e Mauthausen.

Attraverso parole, immagini e contributi musicali, i protagonisti del pellegrinaggio, ovvero Zeno Carletti, Cosimo Profita, Elia Barsellotti e Luca Tarizzo, racconteranno un’esperienza che ha permesso loro di confrontarsi direttamente con una delle pagine più drammatiche della storia europea del Novecento.

A prendere parte all’incontro saranno gli studenti del Conservatorio coinvolti nel progetto, insieme a studenti della Scuola Superiore Sant’Anna e della Scuola Normale Superiore, realtà con le quali il Mascagni condivide da anni un percorso di collaborazione nell’ambito delle iniziative legate alla memoria storica.

Sarà inoltre presente Massimo Fornaciari, vicepresidente ANED Pisa, che contribuirà al momento di confronto e approfondimento con il pubblico.

Ad aprire la serata sarà il Direttore del Conservatorio, Federico Rovini, che porterà il saluto dell’Istituzione.

L’incontro offrirà l’opportunità di riflettere sul valore della memoria come strumento di formazione civile e culturale, sul ruolo delle giovani generazioni nella trasmissione della testimonianza storica e sulla capacità della musica di farsi veicolo di consapevolezza, dialogo e pace.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e nasce con l’obiettivo di trasformare un’esperienza personale in un patrimonio condiviso, capace di alimentare una riflessione collettiva sul passato e sul presente.

Restituzione del pellegrinaggio ai campi di sterminio nazisti Giovedì 11 giugno 2026 – ore 21.00 Auditorium “Cesare Chiti” – Conservatorio Mascagni, Livorno Ingresso libero

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