Al Mercato apre la mostra Il Club degli Artisti

Sabato 6 giugno alle ore 19.00 si apre la mostra degli allievi del Laboratorio Artistico 2025/2026. In esposizione le opere di Fasty Illustrator, Giulia Favoriti, Emma T., Sara M., Gabriele M. e Margherita T. Resterà visitabile fino al 30 luglio

L’arte incontra uno dei luoghi più caratteristici della città. Sabato 6 giugno all’interno del Mercato Centrale, l’osteria Alle Vettovaglie ospiterà l’inaugurazione della mostra “Il Club degli Artisti”, un’esposizione dedicata agli allievi del corso di Laboratorio Artistico 2025/2026. L’evento rappresenta un’importante occasione per scoprire il talento e la creatività degli artisti che hanno preso parte al percorso formativo durante l’anno, dando vita a una raccolta di opere che raccontano sensibilità, tecniche e linguaggi espressivi differenti. Gli artisti presenti con le loro opere saranno: Fasty Illustrator, Giulia Favoriti, Emma T., Sara M., Gabriele M. e Margherita T. Le opere resteranno visibili al pubblico fino al 30 luglio, offrendo a cittadini, visitatori e appassionati d’arte la possibilità di ammirare il risultato di un intenso percorso creativo in una cornice unica e suggestiva come quella dell’Osteria Alle Vettovaglie. L’inaugurazione sarà un momento di incontro e condivisione tra artisti, amici e appassionati, accompagnato dall’atmosfera conviviale che da sempre caratterizza il Mercato Centrale di Livorno.

Condividi:

Riproduzione riservata ©