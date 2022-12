Al Mercato e dintorni luminaria, eventi e tanta musica. Il programma

Il Centro commerciale naturale Modì Buontalenti propone fino al 5 gennaio un ricchissimo calendario di appuntamenti gratuiti adatti per grandi e piccini tra musica natalizia, teatro vernacolare, Babbo Natale e la Befana. L'assessore Garufo: "Un ottimo lavoro che rivitalizza la zona"

di Giulia Bellaveglia

Dicembre, si sa, è il mese delle feste natalizie e dell’allegria. Un concetto che non ha lasciato indifferente il Centro commerciale naturale Modì Buontalenti che, dal 3 dicembre al 5 gennaio, propone un ricchissimo calendario di appuntamenti gratuiti, adatti per grandi e piccini, nei pressi del Mercato delle Vettovaglie. “Il Ccn ha fatto un ottimo lavoro – commenta l’assessore al commercio Rocco Garufo – per rivitalizzare la zona mercatale in vista del periodo natalizio, uno dei più fertili per il commercio. L’area è di grande pregio, ma si porta dietro ancora qualche problematica, ecco perché abbiamo investito molto nei progetti dei Ccn, accolti purtroppo soltanto da questo Centro e da quello di Colline”. Questo il programma nel dettaglio: si parte il 3, 10 e 17 dicembre dalle 10 alle 12.30 con “A zonzo per Livorno”, protagoniste le maschere del teatro vernacolare livornese che gireranno per gli spazi del Mercato grazie agli attori della Carovana e ai figuranti de La Livornina. Il giorno dell’Immacolata alle 17.30 verrà accesa la luminaria alla presenza del sindaco Luca Salvetti e, a partire dalle 16, avrà luogo “Natale in allegria”, un intrattenimento musicale a cura di Compagnia Artemusical e Compagnia Lirica Livornese. Via anche all’installazione del “Villaggio del modellismo” realizzato da Livorno in miniatura, Modellismo navale e ferroviario, Associazione Livorno com’era, Gruppo archeologico livornese, Esposizione Mattoncini e Studio Bonsai. Sabato 10 dicembre alle 16.30 arrivano le Monday Girls per “Buon Natale con le Monday Girls”, uno spettacolo itinerante e sabato 17 dicembre, sempre alle 16.30, il “Christmas Party” di Dj Marco Reset. Il giorno successivo ancora musica natalizia, ”Natale in piazza con tanta musica” in piazza Cavallotti dalle 16.30, a cura dell’associazione NovainCanto e, a seguire, lo spettacolo vernacolare “Livorno di una volta” con Fulvio Pacitto. Radio Stop sarà invece la protagonista, dalle 17 alle 19, del 19, 20 e 21 dicembre in piazza Grande e piazza Cavallotti. Mercoledì 21 dicembre, alle 15.30 in piazza Cavallotti, “Arriva Babbo Natale”, un evento dedicato interamente ai più piccoli con l’arrivo di un Babbo Natale gigante e una nevicata. Chiude il programma, giovedì 5 gennaio dalle 16.30 in piazza Cavallotti, “La Befana e…Puzzetta: la gnometta perfetta!”, spettacolo per bambini di e con Matteo Micheli, seguito dalla Corale di Pietro Mascagni in concerto. “Un progetto messo su grazie ai tanti volontari che si impegnano ogni giorno – conclude il presidente dei commercianti del Mercato Luigi Sena – Un grazie anche al Comune che ci ha permesso di realizzare tutto questo. Adesso, speriamo solo che il tempo ci assista!”.

