Al Museo del Mediterraneo apre la mostra “Terra, il Pianeta dei 5 sensi”

La mostra, a ingresso gratuito, sarà aperta al pubblico dal 6 dicembre fino al 30 aprile 2026. Domenica 7 dicembre ore 16.00 visita guidata, prenotazioni e pagamento della visita guidata esclusivamente online al link che trovate in fondo all'articolo

Venerdì 5 dicembre, alle ore 16.00, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo è in programma l’inaugurazione della mostra “TERRA, il Pianeta dei 5 sensi“. Allestita nella sala delle esposizioni temporanee, la mostra è organizzata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) con la collaborazione della Provincia, del Museo, della Fondazione Livorno e di Coop. Itinera Cultura e Turismo. Ascoltare le onde sismiche, vedere il campo magnetico terrestre, oscillare su una tavola che simula le vibrazioni generate da un evento sismico. Queste e altre esperienze multisensoriali possono essere sperimentate in prima persona all’interno della mostra, con un percorso che avvicina i visitatori alla conoscenza di alcuni fenomeni naturali attraverso l’uso dei cinque sensi. Olfatto, gusto, tatto, udito e vista sono il filo conduttore di un viaggio che, partendo da esperienze quotidiane, conduce alla scoperta del sistema Terra: la sua struttura interna, l’evoluzione geologica e ambientale del nostro Pianeta, le problematiche legate ai rischi naturali, i processi alla base dei cambiamenti climatici e dell’uso sostenibile delle risorse naturali. L’esposizione è pensata per essere inclusiva ed accessibile grazie al percorso tattile realizzato da Museum, Associazione di Volontariato Museum – ODV. Il pubblico può inoltre scoprire e sperimentare alcune strumentazioni come quelle utilizzate nella Sala di Sorveglianza Sismica e Allerta Tsunami della Sede Centrale dell’Ingv o provare l’effetto di una scossa sismica all’interno di una ricostruzione di un ambiente domestico. Di notevole interesse “MATRA”, speciale installazione creata da Filippo Gregoretti: questa “intelligenza artificiale” interpreta una serie di dati scientifici rilevati dall’Ingv, trasformandoli in una composizione musicale e visiva a seconda dell’interazione stabilita con l’utente. Durante il periodo di apertura della mostra saranno previste giornate speciali con attività e incontri, a cura di Museo e Ingv, con il supporto della Protezione Civile della Provincia di Livorno e Coop. Itinera. Venerdì 5 dicembre, a partire dalle ore 16.00, la mostra verrà presentata direttamente dai ricercatori dell’INGV che guideranno successivamente il pubblico all’interno dell’esposizione. La mostra, a ingresso gratuito, sarà aperta al pubblico dal 6 dicembre 2025 fino al 30 aprile 2026. Domenica 7 dicembre a partire dalle ore 16.00 sarà effettuata una visita guidata (su prenotazione) al costo di 6 euro a partecipante.

Orari di apertura: mercoledì e venerdì 9.00 – 13.00, martedì, giovedì e sabato 9.00 – 13.00 e 15,00 – 18,00

Domenica 7 dicembre ore 16.00 visita guidata

Costo: 6 € a partecipante

Prenotazioni e pagamento esclusivamente online al link:

https://prenota.itinera.info/prodotto/offerte-didattica/musmed/visite-guidate-musmed/

Posti limitati

Adatta ad adulti e bambini dai 6 anni

Per informazioni: Segreteria didattica da lunedì a venerdì 9:00-13:00 [email protected]

Tel. 0586.266711

