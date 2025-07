Al Museo del Mediterraneo concerto dell’Orchestra Giovanile Toscana

Due appuntamenti, il 12 luglio e il 6 agosto, dedicati alla musica da camera. Gli interpreti sul palco sono Eleonora Podestà e Alice Palese, al violino, Gennaro Scacchioli, viola, Gabriele Bracci e Eleonora Mascia al violoncello. Ingresso a donazione liberale

L’Orchestra Giovanile Toscana torna ad esibirsi al Museo di Storia naturale del Mediterraneo con due appuntamenti, il 12 luglio e il 6 agosto, dedicati alla musica da camera. “Opera Postuma” è il titolo del primo concerto, in programma sabato 12 luglio alle ore 21, dedicato a due composizioni assai celebri, entrambe accomunate dal fatto di essere state pubblicate dopo la morte dei loro autori: il monumentale Quintetto per archi in do maggiore di Franz Schubert e la celeberrima “Musica notturna per le strade di Madrid” del compositore di origini toscane Luigi Boccherini. Il primo brano è un’autentica “sinfonia per cinque strumenti ad arco”, di incredibile profondità emotiva e sapienza compositiva, testamento musicale di Schubert, morto all’età di 31 anni, due mesi dopo il completamento del quintetto. L’altra composizione, appartenente al genere della “musica a programma” è un pittoresco ed evocativo omaggio alla città di Madrid, nella quale il genio lucchese visse per buona parte della sua vita. La composizione di Boccherini è diventata celebre al grande pubblico dopo essere stata inserita nella colonna sonora del colossal “Master & Commander” diretto da Peter Weir. Gli interpreti sul palco sono Eleonora Podestà e Alice Palese, al violino, Gennaro Scacchioli, viola, Gabriele Bracci e Eleonora Mascia al violoncello. Ingresso a donazione liberale.

Per prenotazioni e informazioni: tel. 0586/266711-34, con orario lun/mer/ven ore 9-13, mar/gio/sab ore 9-13 e 15-18, domenica ore 15-18, oppure scrivere a: [email protected]

