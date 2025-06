Al Museo del Mediterraneo conferenza sulle piante commestibili

Martedì 1° luglio, alle ore 17, nell’Auditorium del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, è in programma una conferenza dal titolo: “Botanica e cucina: le piante commestibili della nostra flora dalle Alpi al Mediterraneo”

Martedì 1° luglio, alle ore 17, nell’Auditorium del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, è in programma una conferenza dal titolo: “Botanica e cucina: le piante commestibili della nostra flora dalle Alpi al Mediterraneo”.

A parlare dell’importante connubio tra le piante e la cucina, saranno Lucia Papponi, naturalista, specializzata in etnobotanica, docente e ricercatrice nel settore agroambientale e Mariangela Susigan, chef stellata con una vera passione per le erbe spontanee, titolare del ristorante Gardenia a Caluso in provincia di Torino.

La conferenza, organizzata dal Gruppo Botanico Livornese, vuole essere un‘ occasione per approfondire il tema della salute alimentare e del benessere psicofisico che deriva da una dieta sana e varia.

Ingresso libero. Per Info e prenotazioni scrivere a [email protected], oppure chiamare il numero 0586.266711 in questi orari: dal lunedì al sabato ore 9 – 13; martedì, giovedì, sabato ore 15 – 18

Inoltre, si può chiamare la segreteria del Gruppo Botanico Livornese al num. 3396742707

Condividi:

Riproduzione riservata ©