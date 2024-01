Al Museo del Mediterraneo corso Alsa sull’uso del telescopio

Un corso pratico sull’utilizzo del telescopio che si svolgerà sabato 20 gennaio alle 16 nell'Auditorium Giorgio Kutufà (via Roma 234)

L’Associazione Livornese Scienze Astronomiche (ALSA), in collaborazione con il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, ha organizzato un corso pratico sull’utilizzo del telescopio che si svolgerà sabato 20 gennaio alle 16 nell’Auditorium Giorgio Kutufà (via Roma 234).

Il corso verterà sui seguenti temi: grandezze caratteristiche di un telescopio; tipi principali di telescopi; tipi di montature; stazionamento del telescopio; quale telescopio utilizzare; prova sul campo.

Ad illustrare gli argomenti saranno Daniele Righetti e Massimo Del Greco, esperti in astronomia dell’ALSA.

L’ingresso è riservato ai soci ALSA ma gli interessatati potranno iscriversi all’associazione prima dell’inizio del corso, al costo di 25 euro. Per informazioni e prenotazioni: [email protected] oppure [email protected]

Tel. 0586/266711-34

