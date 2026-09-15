Al Museo del Mediterraneo gli Stati Generali sulla cultura della Pace

Nell’ambito dell’iniziativa “Stati Generali sulla cultura della pace”, promossa dalla Regione Toscana, è stata inaugurata oggi, 15 settembre, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, la mostra “WARS”

Nell’ambito dell’iniziativa “Stati Generali sulla cultura della pace”, promossa dalla Regione Toscana, è stata inaugurata oggi, 15 settembre, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, la mostra “WARS”.

Dopo i saluti istituzionali della vice presidente della Regione, Mia Diop, della presidente della Provincia Sandra Scarpellini e dell’assessore Rocco Garufo per il Comune di Livorno, all’incontro sono intervenuti Luca Gentini, della Comunità di Sant’Egidio, su “La Giornata cittadina per la Pace del 28 maggio: una città e la sua memoria” e Enrico Pompeo, Presidente del Movimento nonviolento, che ha illustrato la campagna “Un’altra difesa è possibile”.

La mostra fotografica WARS nasce dall’esperienza del premio internazionale “WARS – War and Revolutionary Stories” e propone una selezione di immagini realizzate da alcuni dei più autorevoli fotografi di reportage contemporanei, impegnati a documentare conflitti, crisi umanitarie e tensioni geopolitiche in diverse aree del mondo.

Attraverso scatti provenienti da contesti segnati dalla guerra e dalla violenza, come Ucraina, Myanmar, Etiopia, Kashmir e altri territori attraversati da profonde crisi, il percorso espositivo offre uno sguardo che va oltre la dimensione militare dei conflitti per concentrarsi sulle loro conseguenze umane e sociali. Le fotografie raccontano le storie di uomini, donne, anziani e bambini costretti a confrontarsi con la perdita, la fuga, la separazione e la paura, ma testimoniano anche la capacità di resistenza, solidarietà e speranza che emerge nei momenti più difficili.

Più che una semplice mostra fotografica, il progetto si configura come un’esperienza di consapevolezza civile e di riflessione collettiva. Le immagini invitano il visitatore a osservare i conflitti dalla prospettiva di chi ne subisce quotidianamente le conseguenze, restituendo dignità e voce alle persone coinvolte e richiamando l’attenzione sul valore universale della pace, del dialogo e della convivenza tra i popoli.

La mostra è aperta nei seguenti orari: mercoledì e venerdì 9.00/13.00; martedì, giovedì e sabato 9.00/13.00 e 15.00/18.00; domenica 15.00/18.00 solo con visita guidata su prenotazione.

Per info e prenotazioni chiamare il num. 0586.266711/758, oppure scrivere a:

[email protected]

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