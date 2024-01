Al Museo del Mediterraneo i workshop per i docenti

Il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo (MSNM) promuove una serie di incontri rivolti ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, durante i quali saranno mostrate, in anteprima, le novità all’interno dei settori espositivi e dell’offerta educativa.

La struttura museale, infatti, è interessata da un importante intervento di ristrutturazione, adeguamento e rinnovamento, in chiave di accessibilità e inclusione, realizzato con il finanziamento dell’Unione Europea Next Generation EU nell’ambito del “PNNR M1C3 per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive nei musei e luoghi della cultura”.

L’obiettivo dei workshop Learning by doing, realizzati in collaborazione con Coop Itinera, è quello di proporre il Museo del Mediterraneo come risorsa educativa all’avanguardia, con spazi e professionalità per percorsi di didattica inclusiva e gli incontri vogliono essere un momento di confronto e condivisione di esperienze e co-progettazione tra lo staff scientifico del MSNM e gli insegnanti per costruire percorsi inclusivi, sperimentali e funzionali alla formazione di studenti, sempre più attivi all’interno della comunità e consapevoli della propria eredità culturale.

Il programma prevede un primo incontro on line – giovedì 11 gennaio, alle ore 17.30 – per venire incontro alle esigenze dei docenti degli istituti scolastici fuori dal territorio livornese.

Seguiranno quattro workshop al Museo – 16, 18, 23, 25 gennaio, alle ore 17.30 – mirati e suddivisi secondo i vari ordini scolastici. Gli incontri in presenza saranno l’occasione per i docenti di visitare in anteprima i settori espositivi in fase di rinnovamento e per lo staff del Museo di raccogliere suggerimenti ed impressioni. Inoltre verrà presentata, anche attraverso momenti di sperimentazione, l’offerta didattica del Museo.

Le iscrizioni vengono prese esclusivamente online al seguente link

https://forms.gle/vnFzzrp4CtXtqAgc9

Per ulteriori informazioni: Segreteria Museo al numero 0586-26.67.47 dal lunedì al venerdì 9:00-13:00, oppure scrivere a [email protected], [email protected];

