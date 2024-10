Al Museo del Mediterraneo il congresso dell’Associazione Nazionale Musei Scientifici

Tema al centro dell’evento, dal 22 al 25 ottobre, sarà “Il rapporto pubblico/privato nei musei scientifici, strategie e soluzioni” Per informazioni su iscrizione e partecipazione si può consultare il sito ANMS.IT, oppure scrivere a [email protected]

Dal 22 al 25 ottobre il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo ospiterà il XXXIII Congresso annuale dell’Associazione Nazionale Musei Scientifici (ANMS). Tema al centro dell’evento, che vedrà la partecipazione di studiosi e rappresentati delle varie strutture scientifiche da tutta Italia, sarà “Il rapporto pubblico/privato nei musei scientifici, strategie e soluzioni”. Durante il Congresso si avvicenderanno tre sessioni di lavoro e una sessione poster, in cui i partecipanti si confronteranno sui temi emersi dalle esperienze e dai contesti dei musei ANMS, quali: modelli innovativi per la governance museale e le relazioni sul territorio; la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso esperienze di “economie condivise” tra pubblico e privato; le esperienze di sviluppo culturale e sociale attraverso i differenti modelli relazionali tra musei e terzo settore. “Siamo lieti di ospitare questo importante congresso – sottolinea Anna Roselli, direttore del Museo del Mediterraneo – che ci darà anche l’opportunità di presentare gli spazi e i percorsi espositivi rinnovati grazie al finanziamento PNRR specificamente dedicato ai luoghi della cultura. L’intervento di ristrutturazione ed ammodernamento, in via di conclusione, ci ha consentito di riprogettare completamente i settori espositivi del museo, con particolare riguardo anche alla accessibilità e all’inclusione”. I lavori saranno aperti da una lectio magistralis di Ledo Prato, segretario generale dell’associazione Mecenate 90, scelto dagli organizzatori per il suo rilevante contributo nel campo del partenariato pubblico-privato e per la lunga esperienza nella gestione di progetti culturali e nella valorizzazione del patrimonio artistico.

Per informazioni su iscrizione e partecipazione si può consultare il sito ANMS.IT, oppure scrivere a [email protected].

Condividi:

Riproduzione riservata ©