Al Museo del Mediterraneo mostra fotografica dedicata a Sergio Moscato

La mostra è a ingresso libero e resterà aperta durante l'estate negli orari di apertura del Museo

Sabato 14 giugno alle ore 17, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, sarà inaugurata una mostra dedicata al fotografo Sergio Moscato. “Sguardi di un Livornese: Sergio Moscato. Dalla distruzione alla rinascita della Città” è il titolo della mostra che presenta una trentina di foto gentilmente concesse dal figlio Mario. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Shardan, con la collaborazione della Associazione Livorno Come Era e il patrocinio della Provincia e del Comune e di Livorno. Molte foto sono presentate al presentate al pubblico per la prima volta.

Sergio Moscato (Livorno 1912 – 1959) è stato un fotografo amatoriale non molto conosciuto a Livorno, se non tra gli addetti ai lavori. Ha ottenuto importanti riconoscimenti all’estero in numerosi concorsi internazionali, ed è stato membro della Royal Photographic Society britannica. La produzione di Moscato si colloca tra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta del Novecento. Le sue fotografie ci offrono una sintesi della realtà colta in un momento decisivo, in un mix di spontaneità e realismo, e la loro portata testimoniale rimane immutabile nel tempo e ancora oggi carica di significati. La sua attenzione è orientata più ai soggetti che alle cose, con immagini di persone semplici, immerse nella loro quotidianità anche quando questa è particolarmente drammatica, come nell’immediato dopoguerra, eppure capaci di reagire e ritrovare la spensieratezza e la voglia di vivere nei ritratti degli anni Cinquanta. La mostra è a ingresso libero e resterà aperta durante l’estate negli orari di apertura del Museo.

