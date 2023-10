Al Museo del Mediterraneo omaggio al genio di Paganini

Sabato 21 ottobre, alle 16.30, la prima edizione di “Paganini e...Livorno”. Sul palco Leonardo Ricci che si esibirà nell’esecuzione integrale dei 24 Capricci di Paganini per violino solo

Sabato 21 ottobre, alle 16.30, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, è in programma la prima edizione di “Paganini e…Livorno”, concerto per violino solo, dedicato alla memoria del violinista Roberto Cecchetti scomparso quest’anno prematuramente. Sul palco Leonardo Ricci che si esibirà nell’esecuzione integrale dei 24 Capricci di Paganini per violino solo, simbolo di difficoltà trascendentale e ultimo obiettivo del violinista virtuoso. Classe 1997, Ricci ha iniziato gli studi di violino presso l’Accademia Chigiana di Siena sotto la guida di Mauro Ceccanti. Attualmente è allievo dell’Istituto Musicale Rinaldo Franci, dove frequenta il biennio nella classe della professoressa Lucia Goretti e, allo stesso tempo, sta perfezionando le sue abilità nella musica da camera sotto la guida del Maestro Pier Narciso Masi.

