Al Museo del Mediterraneo si gioca con le decorazioni di Natale ispirate alla civetta Rocky

Domenica 14 dicembre alle 16, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, si terrà lo speciale natalizio “La Civetta del Natale”, dove i partecipanti scopriranno la storia della civetta “Rocky”, trovata tra i rami dell’albero di Natale del Rockefeller Center di New York dopo un viaggio di centinaia di chilometri, e potranno giocare a realizzare le decorazioni natalizie a tema.

L’iniziativa, per adulti e bambini dai 4 ai 7 anni, è organizzata da Museo e Coop. Itinera nell’ambito del ciclo di eventi domenicali “Giocando s’impara”, che offre l’occasione di esplorare il mondo della zoologia, dell’antropologia, della paleontologia e molto altro, attraverso giochi, laboratori creativi e momenti di scoperta.

I vari appuntamenti sono differenziati per temi e fasce di età, con lo scopo di incuriosire e avvicinare al museo i più piccoli, stimolare i più grandi e approfondire temi scientifici e di attualità in modo divertente.

Ogni adulto potrà accompagnare al massimo tre bambini.

Per informazioni generali chiamare la Segreteria didattica, da lunedì a venerdì 9:00-13:00, al numero 0586.266711, oppure scrivere [email protected]

Le prenotazioni e i pagamenti si effettuano esclusivamente online al link: https://itinera.link/giocando

