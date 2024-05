Al Museo della Città apre la mostra Nicola Vukich 1974-2023: in memoria

Dal 10 al 28 luglio negli spazi della Chiesa del Luogo Pio. Dall'11 maggio sarà compresa nel percorso e nel biglietto del Museo della Città (5 euro intero, 3 euro ridotto). Gli orari di apertura sono quelli del Museo della Città, dal martedì alla domenica, 10.00-19.00, lunedì chiuso

Il Museo della Città e l’Amministrazione Comunale della Città di Livorno sono orgogliosi di presentare “Nicola Vukich 1974-2023: In memoria“, mostra personale dedicata all’artista livornese (“La storia fatta dalla cronaca non mi interessa, mi sembravano belle parole, ma son già passate”) allestita negli spazi della Chiesa del Luogo Pio, visitabile dal 10 maggio al 28 luglio. “Si dice spesso che l’artista vede meglio e più in profondità dell’uomo comune e la formula calza perfettamente nel caso di Nicola – spiega Paolo Santoboni – L’urgenza espressiva e comunicativa che lo divorava gl’imponeva non solo una costante introspezione, ma anche una ricerca continua del contatto con gli altri. E qui, come non esisteva distanza tra Italia e Africa, così non esisteva incompatibilità tra il presente e il passato”. Con l’inaugurazione della mostra sarà disponibile il catalogo “Nicola Vukich. Collettiva di un artista”, curato da Coop Itinera. Il volume (84 pagine, con immagini a colori) contiene testi a cura di Paolo Santoboni, con la collaborazione di Antonella Capitanio, Anna Rita Chiocca, Marco Collareta, Cristiano Giometti, e restituisce il breve, ma denso, percorso di ricerca compiuto per realizzare la mostra. Tra le pagine, si leggono testimonianze fornite con generosità sul conto dell’artista che – auspicano i curatori – possano essere rispettose del messaggio consegnato attraverso le sue opere. Dall’11 maggio sarà compresa nel percorso e nel biglietto del Museo della Città (5 euro intero, 3 euro ridotto). Gli orari di apertura sono quelli del Museo della Città, dal martedì alla domenica, 10.00-19.00, lunedì chiuso.

