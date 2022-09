Al Museo della Città fine settimana con danza, musica e arte

Al Museo della Città di Livorno arriva una tre giorni all’insegna della danza di ricerca, della musica e del canto. Si comincia venerdì 16 settembre, ore 18,30, con la danzatrice Claudia Caldarano che presenta Sul rovescio nell’ex chiesa del Luogo Pio, una raccolta di performance in cui l’artista sperimenta le possibilità del movimento guidato “dal retro del corpo” ineditamente in dialogo con il percorso su Piero Gilardi.

Gli spazi della mostra La più bella del mondo. Nave Amerigo Vespucci saranno invece valorizzati da un doppio intervento al pianoforte di Federico Rovini, in solo sabato 17, mentre domenica 18 settembre insieme al soprano Silvia Pantani. Il repertorio annovera composizioni di Martucci, Chopin (sabato 17), Mascagni, Puccini, Schumann e Bellini (domenica 18). I concerti si inseriscono all’interno di una visita guidata che si aggiunge alle consuete in programma ad orario fisso (sabato e domenica, mostra Vespucci alle ore 20:00 e mostra Gilardi alle ore 21:00).

Gli eventi al Museo della Città di Livorno sono organizzati da Coop. Itinera in collaborazione con il Comune di Livorno, Agave e CoopCulture.

MOSTRE

La più bella del mondo, Nave Amerigo Vespucci

Eccellenza italiana nel mondo, amica dei livornesi, che da generazioni la osservano varie volte all’anno in porto, l’Amerigo Vespucci è protagonista di questa mostra, simbolo dell’amicizia che lega la città alla prestigiosa Accademia Navale, e apertura di un percorso di respiro nazionale e internazionale sul veliero più famoso del mondo. La mostra espone opere di due fotografi di calibro internazionale, Maki Galimberti e Massimo Sestini, con la curatela di Carla Bardelli e la direzione artistica di Alberto Pejrano.

Piero Gilardi. Tutto ciò che è, è nella natura

Classe 1942, Gilardi è uno degli artisti italiani viventi più noti a livello internazionale, capace già nel 1965, appena ventitreenne, di stravolgere le regole della pittura e della scultura fornendone una commistione nei suoi cosiddetti Tappeti-Natura: frammenti di ambienti naturali riprodotti intagliando un materiale mai prima utilizzato in arte come il poliuretano espanso, lavorato per mezzo dell’utilizzo di forbici e taglierini. La mostra è curata da Gianni Schiavon e il collettivo The Musketeers, in collaborazione con Galleria Giraldi, Fondazione Centro Studi Piero Gilardi e Gufram.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI ATTIVITA’

Performance Sul rovescio di Claudia Caldarano – Mostra Gilardi

per chi giovani e adulti

quando venerdì 16 settembre ore 18:30

costo biglietto di ingresso in mostra (intero 4 €; ridotto 2 €)

prenotazione anticipata consigliata

Visita guidata con concerto di Federico Rovini – Mostra Vespucci

per chi giovani e adulti

quando sabato 17 settembre ore 18:30

costo 2 € a partecipante (visita guidata) +

biglietto di ingresso in mostra (intero 5 €; ridotto 3 €)

prenotazione anticipata consigliata

Visita guidata con concerto di Federico Rovini e Silvia Pantani – Mostra Vespucci

per chi giovani e adulti

quando domenica 18 settembre ore 18:30

costo 2 € a partecipante (visita guidata) +

biglietto di ingresso in mostra (intero 5 €; ridotto 3 €)

prenotazione anticipata consigliata

Visite guidate a orario fisso mostre Vespucci e Gilardi

per chi giovani e adulti

quando sabato e domenica, Vespucci ore 20:00; Gilardi h 21:00

costo 2 € a partecipante per mostra + biglietto di ingresso

Vespucci (intero 5 €; ridotto 3 €)

Gilardi (intero 4 €; ridotto 2 €)

cumulativo mostre Vespucci + Gilardi 8 €

prenotazione consigliata

Orari Museo della Città – Mostre Vespucci e Gilardi

– da martedì a venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00 (ultimo ingresso ore 19:30)

– sabato e domenica dalle ore 10:00 alle ore 22:00 (ultimo ingresso ore 21:30)

– lunedì chiuso

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Museo della Città – Piazza del Luogo Pio, 19

0586 824551

[email protected]

[email protected]

