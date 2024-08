Al Museo della Città venerdì 30 agosto visita guidata in arabo

Proseguono le iniziative del progetto Cultura accessibile: musei aperti ed inclusivi realizzato, grazie al bando PNRR del Ministero della Cultura “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi”, a cura di Comune di Livorno e coop. Itinera: obiettivo aumentare e potenziare la conoscenza e la fruibilità del patrimonio artistico cittadino, da parte di varie fasce di pubblico.

Prossimo appuntamento venerdì 30 agosto alle 18 al Museo della Città in piazza del Luogo Pio a Livorno per una visita guidata, con traduzione in lingua araba. La visita si svolgerà all’interno della sezione d’arte contemporanea che presenta una selezione di circa 100 opere dei più prestigiosi artisti italiani attivi dal 1945 ad oggi. Renato Guttuso, Lucio Fontana, Emilio Vedova, Mario Schifano, Titina Maselli, Alberto Burri, Arnaldo Pomodoro, Mario Nigro, Piero Manzoni, Enrico Castellani, Giulia Napoleone, Giulio Paolini, Pino Pascali e tanti altri, sono i grandi protagonisti che i visitatori potranno scoprire grazie a nuove didascalie, timelines e pannelli, negli affascinanti spazi dell’ex Chiesa del Luogo Pio.

Le visite guidate sono svolte in collaborazione con coop. Agave e la cooperativa sociale CESDI onlus. Accesso gratuito.

Per informazioni Sportello Cultura Accessibile: musei aperti e inclusivi [email protected] servizio attivo dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00, martedì e sabato dalle 16:00 alle 19:00

Contatto telefonico: cell 380/2482320

