Al Museo di Storia arriva Beethoven Septet

Lunedì 25 luglio alle 21 l’Orchestra Giovanile Toscana si esibirà allietando il pubblico sulle note del grande compositore tedesco Ludwig Van Beethoven (1770-1827). INFO: Prenotazione consigliata, whatsapp +39 3315610766

Si chiama “Settimino di Beethoven” ed è il progetto musicale dell’OGT Orchestra Giovanile Toscana che consiste in una piccola tournée toscana a fine luglio per salutare Alice Palese, spalla dell’Orchestra che volerà negli Stati Uniti, grazie alla vittoria di una prestigiosa borsa di studio presso la Park University di Kansas City. La Sala del Mare sarà la splendida cornice del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, dove lunedì 25 luglio alle 21, l’Orchestra Giovanile Toscana si esibirà allietando il pubblico sulle note del grande compositore tedesco Ludwig Van Beethoven (1770-1827).

Il “Settimino”, ci racconta Leonardo Percival Paoli vice presidente della OGT “racchiude di fatto un’orchestra in miniatura ed è realizzato dalle nostre prime parti orchestrali”. L’Orchestra suonerà l’Ouverture “Coriolano” Op.62 in do minore (Arrangiamento per 7 strumenti di Gabriele Bracci) e il Settimino Op.20 per archi e fiati in mi bemolle maggiore composto, per violino, viola, violoncello, contrabbasso, clarinetto, corno e fagotto, tra il 1799 ed il 1800 viene pubblicato nel 1802 con una dedica all’imperatrice Maria Teresa. Al violino Alice Palese, alla viola Niccolò Corsaro, al violoncello Gabriele Bracci, al contrabbasso Stefano Bianchi, al clarinetto Filippo Nuti e al corno Lucia Sole Bertini. Il progetto è stato curato da Leonardo Percival Paoli che suonerà il fagotto.

L’ ORCHESTRA GIOVANILE TOSCANA – OGT

E’ stata fondata a Pisa nel gennaio 2020. L’ Orchestra conta un organico ed una gestione amministrativa interamente giovanile che, nonostante le varie difficoltà iniziali causate dalla pandemia, ha all’attivo più di 20 eventi tra cameristici e sinfonici. L’orchestra è composta da musicisti di età compresa tra i 18 e i 30 anni provenienti da Conservatori ed Istituti Superiori di Studi Musicali di tutta la Toscana: studenti, neo-laureati e giovani professionisti. L’orchestra vanta un organico di oltre cinquanta elementi e può offrire al pubblico formazioni strumentali che vanno dal duo alla grande orchestra sinfonica. L’obiettivo della direzione artistica è quella di collaborare con vari direttori d’Orchestra: sia professionisti che studenti di talento, in modo da accrescere l’esperienza artistica e professionale dei giovani componenti e ampliare il prestigio e la visibilità del progetto. L’ OGT, che affronta un repertorio che spazia dalla musica barocca alla musica contemporanea con la predilezione per il repertorio classico e pre-romantico, ha come primaria intenzione quella di riunire e formare studenti e giovani professionisti toscani per accompagnarli nella delicata transizione tra lo studio e l’ambito professionale.

Ingresso con offerta consigliata di € 10

Prenotazione consigliata

Per informazioni e prenotazioni:

Segreteria del Museo

[email protected]

tel. 0586/266711-34

lun – mer – ven ore 9-13

mar – gio – sab ore 9-13 e 15-18

domenica ore 15-18

Whatsapp +39 3315610766

