Al Museo di Storia il concerto della Banda Città di Livorno

L’evento si terrà il 28 dicembre alle ore 17:00 nella Sala della Balena Del Museo Di Storia Naturale Del Mediterraneo. Il concerto, della durata di circa 1 ora e 30 minuti, proporrà un repertorio che includerà classici natalizi e una selezione di brani dedicati al tema della pace tra cui Imagine di John Lennon, Children of Sanchez di Chuck Mangione, Circle of Life dalla tradizione Disney e Heal the World di Michael Jackson, insieme ad altri brani significativi. Un programma pensato per richiamare un valore che oggi più che mai sentiamo fondamentale. Il nostro intento è quello di offrire al pubblico un’iniziativa che non solo arricchisca l’offerta culturale natalizia, ma che sappia anche trasmettere un messaggio di unità e dialogo. In un tempo in cui spesso si alzano muri e si innalzano voci di divisione, crediamo che la musica possa essere un ponte: uno strumento di educazione, ascolto e condivisione.

È inoltre previsto un breve intervallo durante il quale il maestro Giovanni Balzaretti del Teatro Agricolo racconterà la vera storia della “Piccola Fiammiferaia” di Hans Christian Andersen, una fiaba profonda che, nella sua versione originale, mette in luce la crudeltà di una società che lascia morire una bambina nell’indifferenza generale, invitandoci a rivolgere lo sguardo verso chi soffre, specialmente i più deboli. Saremmo onorati della Vostra presenza, che rappresenterebbe per noi un importante riconoscimento del lavoro svolto e del valore culturale che la Banda Città di Livorno porta avanti da anni con impegno e passione.

L’Associazione Banda Città di Livorno, rifondata nel 1977 dal Comune di Livorno, dalla Provincia e dall’Istituto Musicale “P. Mascagni” – tutt’ora soci della banda – nel solco della tradizione legata alla antica “Banda Cittadina Livornese” è un’Associazione che nasce con l’intento di promuovere e divulgare la musica a livello popolare. Per l’attività bandistica l’Associazione è ospitata dalla Provincia di Livorno presso la Villa del Presidente (ex Istituto Mascagni, in via Marradi) e conta oltre 40 elementi sotto la direzione del M° Alessandra Luisini. Oltre all’attività principale, prettamente inerente alla preparazione del repertorio da eseguire nei vari eventi cittadini, l’associazione ha attivato vari laboratori e sta iniziando a promuovere una scuola di formazione bandistica con corsi di pratica strumentale e di teoria musicale.

