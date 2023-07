Al Museo di Storia Naturale Claudio Monteleone in “…E questo è niente!”

Sabato 15 luglio, alle ore 21 al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di via Roma per Evento Teatro – Serate Speciali, Claudio Monteleone in …E questo è niente! Lettura scenica liberamente tratta dall’omonimo libro di Michele Cecchini (Bollati Boringhieri – 2021). Ingresso a donazione libera.

Info e prenotazioni: segreteria del Museo – email [email protected] – tel. 0586 266711-34, dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle 13.00; il martedì, il giovedì, sabato e domenica dalle 09.00 alle13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Claudio Monteleone nasce e cresce a Livorno, in terra italiana, come giocattolaio e teatrante, in seguito si appassiona all’arte dell’Illustrazione e si catapulta fra pennelli e colori, sperimentando e incrociando le diverse tecniche, divertendosi a trasformare e raccontare la realtà in modo originalissimo per tratto e impatto cromatico.

Il suo stile, a braccetto col gusto per la narrazione, lo spinge a realizzare progetti editoriali quali l’illustrazione di racconti e lo sviluppo di guide turistiche che abbiano il disegno come punto di riferimento.

Le sue opere amano spostarsi e trovare accoglienza, oltre che sul territorio nazionale, anche sul suolo straniero: Stoccolma, Amsterdam e New York sono le tappe più recenti di un viaggio affascinante.

E questo è niente (il libro) – È una strana forma di letargia quella che coglie all’improvviso gli abitanti di via Cadorna, dove i più anziani sprofondano a turno in un sonno che dura ventiquattr’ore e poi svanisce senza lasciare traccia. Qui, in un piccolo borgo della campagna fiorentina alla metà degli anni Sessanta, vive Giulio, il nipote del dottore del paese. Giulio ha sedici anni e ne dimostra la metà. Non si muove e non parla. Si definisce «un coso che ha due braccia e due gambe, ma non funziona nulla». È tetraplegico.

Immobile nel suo lettino, Giulio osserva, rielabora gli scampoli di vita che gli capitano a tiro, intercetta parole e reinventa l’esistenza a modo suo….

Michele Cecchini (l’autore) ha pubblicato per Bollati Boringhieri i romanzi: Il cielo per ultimo (2019), E questo è niente (2021), Un morso all’improvviso (2023) In precedenza per le Edizioni Erasmo di Livorno, “Dall’aprile a shantih” (2010) e “Per il bene che ti voglio” (2015).

