Al Museo di Storia presentazione del libro dedicato al sito fortificato di Poggio alle Fate

Venerdì 19 agosto alle 21, nel Parco dei Platani, la presentazione del libro "Il sito fortificato di Poggio alle Fate" nell’ambito del cartellone di eventi estivi del Museo. Ingresso gratuito

Nell’ambito del cartellone di eventi estivi del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, venerdì 19 agosto alle 21, nel Parco dei Platani, è in programma la presentazione del libro “Il sito fortificato di Poggio alle Fate“, pubblicato dal Gruppo Archeologico Paleontologico Livornese con il finanziamento del Consiglio Regionale della Toscana. Ad illustrarne i contenuti sarà la Dott.ssa Lorella Alderighi, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, coautrice del volume, con interventi di Roberto Branchetti e Franco Sammartino rispettivamente Presidente e Vicepresidente del GAPL. Il volume, che racconta anche l’importante lavoro di squadra portato avanti dal Gruppo con la Soprintendenza di Pisa e Livorno, mostra per la prima volta il perimetro della fortificazione, riconducibile al Bronzo Finale-Prima Età del Ferro e successivamente rioccupato in Età Ellenistica, un vero e proprio unicum di costruzione protostorica nel panorama dei Monti Livornesi. Nel libro, inoltre, sono riportate le risultanze dei saggi di scavo eseguiti dalla Soprintendenza nel biennio 2016-17, finalizzate ad implementare il quadro delle conoscenze acquisite nel corso di precedenti ricerche condotte nel 1960 e ‘70. Ingresso gratuito. Per prenotazioni e informazioni scrivere a [email protected] oppure chiamare il num. 0586/266711-34.

