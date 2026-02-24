Al Museo di storia una mostra racconta due secoli di storia dei vigili del fuoco

Dal 1° al 31 marzo “I civici pompieri – Dalle guardie municipali pompieri ai vigili del fuoco” ripercorre attraverso documenti, uniformi e testimonianze l’evoluzione del servizio antincendio livornese dal 1745 al 1939 tra memoria storica, impegno civile e valori ancora attuali. Ingresso libero

di Giulia Bellaveglia

Dal Settecento alla nascita del Corpo nazionale: Livorno riscopre le proprie radici civiche attraverso la mostra “I civici pompieri – Dalle guardie municipali pompieri ai vigili del Fuoco”, in programma dal 1° al 31 marzo al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, in gestione alla Provincia di Livorno, con ingresso libero e gratuito.

Un percorso espositivo che accompagna il visitatore in un viaggio immaginario e storico, partendo dal 1745, quando il servizio antincendio era ancora legato alle Guardie municipali, fino al 27 febbraio 1939, data di istituzione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Uniformi originali, elmi, attrezzature d’epoca e documentazione video-fotografica e cartografica restituiscono il contesto urbano e umano in cui queste vicende hanno preso forma.

“Questo racconto – spiega Paolo Ghelardi, presidente dell’Associazione Gruppo storico dei Vigili del Fuoco di Livorno – è così ricca e densa che meritava di essere raccontata. Una narrazione che parte dalla fondazione della città e arriva al 1939, attraversando evoluzioni che hanno segnato profondamente il nostro lavoro e le nostre vite”. Un racconto che non dimentica le tragedie, come quella del Moby Prince, né i grandi interventi di emergenza che hanno lasciato un segno anche psicologico nei soccorritori. “Non è un lavoro come tutti gli altri – prosegue –. Chi sceglie di fare questo mestiere deve sentirlo dentro, non è una scelta casuale”. “La nostra città – aggiunge l’assessora alla cultura Angela Rafanelli – è stata il grembo in cui sono nati i Vigili del Fuoco. Raccontiamo una storia che inizia nel Settecento e che ancora oggi è viva. Questa mostra è frutto di passione, memoria e spirito civico”. Alla presentazione è intervenuta anche la vicepresidente della Provincia Eleonora Agostinelli, che ha ricordato il lato umano del servizio. “Quando chiamiamo i Vigili del Fuoco – dice – pensiamo alle emergenze domestiche, ma dietro c’è una vita fatta di rischi, empatia e grande solidarietà”. L’inaugurazione avrà luogo domenica 1° marzo alle 17 nell’auditorium della struttura. L’esposizione seguirà gli orari ordinari del Museo, martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e domenica dalle 15 alle 19.

