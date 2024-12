Al Museo Fattori “Anna Franchi la prima e l’ultima macchiaiola”

Venerdì 6 dicembre alle 17 al Museo Fattori si terrà una conferenza, con relatore Jacopo Suggi, dal titolo Anna Franchi la prima e l’ultima macchiaiola.

Anna Franchi, eclettica personalità impegnata su più fronti, ha dato anche un contributo fondamentale alla critica d’arte e in particolare per la valorizzazione dell’arte toscana e del movimento macchiaiolo.

La livornese può essere a giusta ragione annoverata tra le prime storiche dell’arte europee. Dopo aver scritto numerosi articoli d’arte, nel 1902 accetta l’invito di Telemaco Signorini a realizzare un libro sugli artisti macchiaioli, che verrà dato alle stampe con il titolo Arte e artisti toscani dal 1850 ad oggi. Nel 1910 Anna Franchi realizza la prima biografia dedicata al maestro Giovanni Fattori, a cui seguiranno numerosi articoli.

La Franchi ha supportato gli artisti del suo tempo, non solo ergendosi a voce critica, ma ricoprendo anche il ruolo di intermediaria per le vendite con collezionisti e case d’asta.

La conferenza vuol ripercorrere questo incredibile percorso.

Jacopo Suggi è uno storico dell’arte, giornalista e operatore museale.

L’evento è inserito tra le iniziative organizzate in occasione della mostra Anna Franchi, tra arte, letteratura e impegno politico.

L’allestimento, organizzato in occasione dei 70 anni dalla sua scomparsa e promosso da Soroptimist International Club Livorno, in compartecipazione con il Comune di Livorno e con il patrocinio dell’Archivio di Stato di Livorno, vuole celebrare questa incredibile ed eclettica personalità.

📍 Museo Civico “G. Fattori”

Villa Mimbelli, Via San Jacopo in Acquaviva, 65 – Livorno

Tel. 0586 – 824607

[email protected]

Riproduzione riservata ©