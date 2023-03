Al Museo Fattori fino al 19 marzo “Forza e determinazione” dedicato alle donne

Sarà disponibile al pubblico dal 4 al 19 marzo un nuovo piccolo allestimento temporaneo del Museo Fattori dal titolo “Forza e determinazione – l’esperienza artistica delle donne nelle opere delle collezioni civiche”. Esso trova spazio nel Salotto Verde all’interno del consueto percorso di visita di Villa Mimbelli ed è dedicato alle esperienze artistiche femminili testimoniate dalle opere e cimeli presenti in collezione civica.

Il percorso include opere di artiste attive tra il XIX e il XX secolo, che sfidarono le convenzioni del loro tempo, decidendo di ritagliarsi una professione all’interno dell’arte in un mondo allora prettamente maschile. Tra queste le pittrici Corinna Taddei Cresci e Leonetta Cecchi Pieraccini, e le scultrici Piera Funaro e Laura Franco Bedarida.

L ‘allestimento, inoltre, include anche ritratti pittorici e scultorei dedicati a donne impegnate nel mondo dell’arte che testimoniano l’importanza acquisita all’interno di milieu artistici. Tra queste l’artista finlandese Elin Danielson Gambogi e la livornese Anna Franchi presentata attraverso alcuni ritratti.

Anna Franchi, incredibile ed eclettica personalità, fu impegnata su più fronti, quali la letteratura, la musica, il giornalismo, le rivendicazioni femministe. Anche nel campo dell’arte, Anna Franchi fu incredibilmente in anticipo sui tempi, tra le prime storiche dell’arte europee, perfino prima di Margherita Sarfatti, ebbe rapporti con numerosi artisti toscani e non, per i quali scrisse testi critici, tra cui la prima biografia di Giovanni Fattori e valorizzò la loro produzione.

