Al Musmed il convegno “Sicurezza e normative: situazione attuale e prospettive per le Forze di Polizia”

La Segreteria Regionale Toscana di UNARMA – Associazione Sindacale Carabinieri in sinergia con la Segreteria Provinciale di Livorno organizza un convegno dal titolo “Sicurezza e normative: situazione attuale e prospettive future per le Forze di Polizia”, con l’obiettivo di affrontare temi centrali per il comparto sicurezza: dalla normativa vigente alle ricadute operative e psicologiche per gli operatori delle Forze dell’Ordine.

L’incontro vedrà la partecipazione di esperti del settore, esponenti delle forze dell’ordine e rappresentanti politici dandosi appuntamento presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno il 17 maggio 2025 a partire dalle 9,30.

Tra i principali focus dell’evento:

l’evoluzione delle normative in materia di sicurezza;

le criticità operative e i rischi legati all’attività quotidiana degli operatori;

il supporto psicologico come leva essenziale per la tutela del benessere psico-fisico del personale;

il coinvolgimento attivo dei cittadini come elemento chiave per un sistema di sicurezza condiviso.

Il dibattito sarà coordinato dal Dott. Giampaolo Dotto, security manager del Comune di Livorno, Sostituto Commissario della Polizia di Stato in quiescenza.

Relatori principali:

Angelo Jannone è oggi Presidente di Intelligence Inside, una società di investigazioni internazionali private per aziende ed è un docente di criminologia. È un colonnello in congedo dell’Arma dei carabinieri, che ha lasciato nel 2004 dopo aver ricoperto incarichi importanti in Sicilia, in Calabria a Roma ed in Veneto, sia alla territoriale sia al ROS. In Sicilia ha comandato la Compagnia Carabinieri di Corleone ed è noto per le sue indagini con il Giudice Giovanni Falcone. È autore di numerosi saggi e dei romanzi “Eroi Silenziosi” e “Un’ Arma nel cuore”. Interverrà sulla sicurezza urbana e sui rischi operativi: “metropolitane e bande giovanili: non solo un problema di polizia”.

Salvino Paternò è un docente di criminalista nei corsi di scienze criminologiche e forensi all’Università degli Studi La Sapienza di Roma. E’ un colonnello in congedo dell’Arma dei Carabinieri. Arruolatosi nel 1977 alla Scuola Militare Nunziatella, ha intrapreso un percorso professionale operativo. Da Tenente, nel 1984 è stato destinato a Secondigliano al comando del Plotone di Intervento del Battaglione Campania, impiegato in attività di ordine pubblico e controllo del territorio ad alta intensità criminale. Dal 1986 al 1988 ha diretto il Nucleo Operativo di Torre Annunziata, coordinando complesse attività investigative nel contesto della guerra di camorra tra Cutoliani e Nuova Famiglia, sviluppando tecniche d’indagine in ambienti ad altissima pressione criminale. Ha guidato la Compagnia di Vallo della Lucania (1989 -1993), potenziando l’azione preventiva nel territorio. Trasferito in Basilicata, ha operato prima alla Compagnia di Policoro, dove ha contrastato i clan della Sacra Corona Unita, e successivamente al Reparto Operativo di Potenza, dove ha diretto l’indagine che ha disarticolato sul nascere la formazione della quinta mafia: i Basilischi, attuando strategie d’infiltrazione e contrasto di stampo investigativo. Docente di tecniche investigative e tecniche di intervento operativo alla Scuola Marescialli di Velletri terminava la sua carriera nel 2008 al Reparto Operativo di Rieti. Affronterà il tema dell’insicurezza della Polizia di Sicurezza.

Marco Strano, Psicologo (iscritto all’Ordine degli Psicologi del Lazio) è considerato uno dei massimi esperti di Psicologia connessa all’attività di polizia e della gestione dello stress in combattimento. Dirigente della Polizia di Stato in quiescenza, collabora ora con diversi dipartimenti di polizia della California per sviluppare tecniche di addestramento psicologico dei reparti speciali. In Italia è il Direttore del Dipartimento di Psicologia militare e di polizia di Unarma che offre supporto psicologico gratuito agli operatori di polizia. Interverrà sulla “cattiva gestione dello stress e riduzione dell’efficacia operativa nelle Forze di Polizia”.

Esponenti politici presenti:

Avv. Matteo Vivoli, responsabile sicurezza PD – Unione Comunale di Livorno;

Alessandro Guarducci, giornalista e consigliere comunale di Forza Italia;

Costanza Vaccaro, presidente del gruppo consiliare Alternativa Popolare.

Il Segretario Generale Regionale Toscana di Unarma, Costantino Fiori, ha scelto di partire da Livorno, città che storicamente rappresenta un simbolo di inclusione, chiarezza e apertura al dialogo. Un territorio in cui le differenze hanno spesso trovato spazio per confrontarsi e costruire. È proprio in questa cornice che vuole lanciare un messaggio forte: la sicurezza è valore universale che riguarda ogni cittadino, indipendentemente da appartenenze politiche o sociali. Il coinvolgimento di rappresentanti istituzionali e politici locali di diversa estrazione nasce da un’esigenza precisa: costruire una comunità di intenti, capace di andare oltre le divisioni per concentrarsi su ciò che davvero conta. Il benessere e la sicurezza di chi serve lo Stato non possono essere temi oggetto di semplificazioni. Occorre invece un confronto serio, tecnico e umano, che riconosca l’impegno quotidiano degli operatori e favorisca un rapporto sano tra istituzioni e cittadini.

Parlare di sicurezza oggi significa anche promuovere una nuova cultura del rispetto reciproco e della partecipazione consapevole aggiunge il Segretario Generale Provinciale di Livorno, Sebastiano Quattrocchi. Coinvolgere i cittadini non è un gesto simbolico: la popolazione deve sentirsi parte attiva e non semplice spettatrice.

Il Vice Segretario Generale Provinciale Unarma di Livorno, Giovanni Celetta, dichiara che in un’epoca in cui le forze di polizia affrontano sfide sempre più complesse, bisogna rivalutare il ruolo dell’operatore per creare un clima di fiducia e collaborazione, che rappresenti il vero fondamento di una società sicura e coesa.

