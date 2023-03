Al Musmed una conferenza dedicata a Mazzini

Giovedì 16 marzo, alle ore 17, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo (via Roma, 234 Livorno) è in programma una conferenza dedicata alla figura di Giuseppe Mazzini, promossa da A.N.V.R.G. Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini, Sezione di Livorno.

All’iniziativa, presieduta dal presidente della sezione locale, Sergio Gristina, partecipa Raffaella Ponte, presidente nazionale di A.N.V.R.G., con una relazione su “Mazzini, da Genova all’Europa”.

La lunga e avventurosa vita di Giuseppe Mazzini sarà ripercorsa attraverso testimonianze iconografiche e documentarie, alla scoperta degli aspetti meno noti della vita di uno dei protagonisti della storia del XIX secolo.

Patriota, rivoluzionario, repubblicano, nato genovese ma figlio di una cultura internazionale che guardava all’Europa, con i suoi “Doveri dell’Uomo” il suo pensiero traguardò il XX secolo, diffondendosi in Asia, Africa e nelle Americhe.

Raffaella Ponte è accademica dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere. Fino al dicembre 2021 ha diretto l’Istituto Mazziniano – Museo del Risorgimento e l’Archivio Storico del Comune di Genova, istituti nei quali ha potuto mettere a frutto il suo specialistico curriculum nel settore dei beni culturali.

Ingresso libero, è consigliata la prenotazione. Per informazioni: [email protected]. Segreteria Museo tel. O586.266711-34

