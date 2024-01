(1) Allegati (1) TUTTI I PREMIATI

Al Niccolini-Palli la premiazione del VII concorso di poesia per le scuole medie

A tutti gli studenti non vincitori è stato consegnato un attestato di partecipazione, ed infine è stata distribuita una pubblicazione contenente tutte le poesie premiate e i nomi di tutti gli studenti e dei loro insegnanti

Nella rinnovata Aula Magna dell’ISIS Niccolini Palli si sono ritrovati un centinaio fra studenti delle scuole secondarie di 1° grado di Livorno, di loro insegnanti di riferimento e di genitori per assistere alla cerimonia organizzata dall’Associazione Pro liceo classico di Livorno con l’ISIS Niccolini Palli col patrocinio del Comune di Livorno (CLICCA QUI per vedere le foto).

Alla presenza della dirigente Teresa Cini e del presidente dell’Associazione Gianfranco Porrà la giuria, presieduta dalla professoressa Paola Luperi e composta dal Prof. Elia Marrucci, per l’ISIS Niccolini Palli, e dalle dottoresse M. Chiara Bartalucci, Irene Chioni e Laura Marchisio, ha proceduto alla consegna dei premi – consistenti in buoni acquisto libri o materiali di cancelleria – ai compositori delle dieci poesie classificate sulle 211 presentate. Gli studenti sono stati accompagati alla consegna dei premi dai rispettivi insegnanti di riferimento (presenti n° 20 su 21 partecipanti).

Vincitrice Ottavia Bertini, cl. 2-F della SM Marradi, insegnante di rif,to Grazia Ghezzani, con la poesia “La mamma di nonna”, premio buono di € 150; al secondo posto Anna Tedeschi, cl. 2-A della SM Marradi, insegnante di rif.to Giorgia Bacci , con la poesia “Ricordi felici”, premio buono di € 120; al terzo posto Frida Astrid Buono, cl. 1-H SM Costa (Carducci), insegnante di rif.to Maria Altiero, con la poesia “Fra le spezie di Istanbul”, premio buono di € 110; al quarto posto Mariasole Luparini, cl, 2-A SM Borsi, insegnante di rif.to Eleonora Bernardini, con la poesia “Colori di Nigeria”, premio buono di € 90; al quinto posto Andrea Farulli, cl. 2-F SM Marradi, insegnante di rif.to Grazia Ghezzani, con la poesia “La Sardegna”, premio buono di € 70.

Ai cinque primi classificati è stata poi consegnata in dono una pubblicazione messa a disposizione dalla Fondazione Livorno.

Con il sesto posto ex aequo sono stati poi classificati e premiati altri cinque studenti: Sophia Bargelli, cl, 2.F Mazzini Ex Gamerra, insegnante di ri.fto Michela Diana, con la poesia “La libertà”, premio buono di € 40; Matteo Cappagli, cl. 1-F SM Marradi, insegnante di rif.to Grazia Ghezzani, con la poesia “è giorno”, premio buono di € 40; Edoardo Ciabattini, cl. 1-H SM Costa (Carducci), insegnante di rif.to Maria Altiero, con la poesia “Beddra Cianciana mia”, premio buono di € 40; Gregorio Guiggi, cl. 2-F SM Mazzini ex Gamerra, insegnante di rif.to Michela Diana, con la poesia “Poesia ad occhi chiusi”, premio buono di € 40; Matteo Lenzi e Leonardo Mannucci, cl. 1-B della SM Bartolena, compositori in tandem della poesia “La lavanda”, insegnante di rif.to Silvia Bianch, premio buono di € 40.

La dirigente dell’ ISIS Niccolini Palli Teresa Cini, nell’aprire la cerimonia, si è congratulata con gli studenti, i loro familiari e gli insegnanti che li hanno seguiti nella partecipazione per la nutrita partecipazione al concorso, dando loro il benvenuto. La qualità complessiva delle poesie è stata più che soddisfacente, come ha esposto la presidente della giuria Paola Luperi. Nell’intervento di apertura della cerimonia il presidente dell’Associazione Gianfranco Porrà ha elogiato tutti i giovani studenti, sottolineando come “amare la poesia significa amare la vita e cominciare già a capirne qualcosa”.

