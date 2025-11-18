Al NTC, Dracma -Centro di Produzione Teatrale in “Parole Femmine”

Sabato 22 novembre, alle 21.30, torna al Nuovo Teatro delle Commedie FuoriFormato, la rassegna che invita a sperimentare, mescolare linguaggi e mettere in scena pensieri vivi e contemporanei. Il secondo appuntamento ospita “Parole Femmine”, spettacolo di e con Annalisa Insardà, con la regia di Andrea Naso e prodotto da DRACMA – Centro di Produzione Teatrale.

“Parole Femmine” nasce come una riflessione ironica e allo stesso tempo pungente sul tentativo della società di rinnovare il lessico di genere, in un percorso fatto di conquiste, contraddizioni, improvvisi slanci e qualche scontro feroce. Con leggerezza dissacrante, Annalisa Insardà attraversa una serie di parole declinate al femminile per raccontare perché certi termini lo siano per necessità, affrontando con spirito critico e brillantezza il rapporto tra maschile e femminile, uguaglianza, differenze e percezioni culturali. La narrazione alterna momenti di divertimento e irriverenza a passaggi più duri e incisivi, nei quali lo sguardo comico lascia spazio a una verità drammatica che tocca temi sociali delicati, laddove alcune “parole femmine” rappresentano ferite ancora aperte e a rischio di normalizzazione.

FuoriFormato è il luogo in cui i linguaggi si incontrano e cambiano forma: teatro, narrazioni contemporanee, ironia, pensiero vivo. Ogni serata inizia con una cena conviviale su prenotazione (max 40 posti), un momento per sedersi insieme e condividere l’atmosfera prima di immergersi nello spettacolo.

Menù della cena – ore 20:00, su prenotazione

Antipasto

Melanzana al forno con assaggio di salumi

Alternativa vegetariana: Melanzana al forno con assaggio di formaggi

Secondo

Involtini di pollo con Asiago e aromi avvolti in foglia di verza

Alternativa vegan: hamburger vegano con insalata e verdure

Dolci

Pasticceria secca

Acqua e vino della casa inclusi

Inizio spettacolo ore 21:30

Biglietti: Cena + spettacolo: € 30,00. Solo spettacolo: Intero € 12,00 – Ridotto € 10,00 Prenotazione sempre consigliata.

Info e prenotazioni

0586 1864087 – 342 0352386

[email protected]

www.nuovoteatrodellecommedie.it

