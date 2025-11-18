Al NTC, Dracma -Centro di Produzione Teatrale in “Parole Femmine”
“Parole Femmine” nasce come una riflessione ironica e allo stesso tempo pungente sul tentativo della società di rinnovare il lessico di genere, in un percorso fatto di conquiste, contraddizioni, improvvisi slanci e qualche scontro feroce
Sabato 22 novembre, alle 21.30, torna al Nuovo Teatro delle Commedie FuoriFormato, la rassegna che invita a sperimentare, mescolare linguaggi e mettere in scena pensieri vivi e contemporanei. Il secondo appuntamento ospita “Parole Femmine”, spettacolo di e con Annalisa Insardà, con la regia di Andrea Naso e prodotto da DRACMA – Centro di Produzione Teatrale.
“Parole Femmine” nasce come una riflessione ironica e allo stesso tempo pungente sul tentativo della società di rinnovare il lessico di genere, in un percorso fatto di conquiste, contraddizioni, improvvisi slanci e qualche scontro feroce. Con leggerezza dissacrante, Annalisa Insardà attraversa una serie di parole declinate al femminile per raccontare perché certi termini lo siano per necessità, affrontando con spirito critico e brillantezza il rapporto tra maschile e femminile, uguaglianza, differenze e percezioni culturali. La narrazione alterna momenti di divertimento e irriverenza a passaggi più duri e incisivi, nei quali lo sguardo comico lascia spazio a una verità drammatica che tocca temi sociali delicati, laddove alcune “parole femmine” rappresentano ferite ancora aperte e a rischio di normalizzazione.
FuoriFormato è il luogo in cui i linguaggi si incontrano e cambiano forma: teatro, narrazioni contemporanee, ironia, pensiero vivo. Ogni serata inizia con una cena conviviale su prenotazione (max 40 posti), un momento per sedersi insieme e condividere l’atmosfera prima di immergersi nello spettacolo.
Menù della cena – ore 20:00, su prenotazione
Antipasto
Melanzana al forno con assaggio di salumi
Alternativa vegetariana: Melanzana al forno con assaggio di formaggi
Secondo
Involtini di pollo con Asiago e aromi avvolti in foglia di verza
Alternativa vegan: hamburger vegano con insalata e verdure
Dolci
Pasticceria secca
Acqua e vino della casa inclusi
Inizio spettacolo ore 21:30
Biglietti: Cena + spettacolo: € 30,00. Solo spettacolo: Intero € 12,00 – Ridotto € 10,00 Prenotazione sempre consigliata.
Info e prenotazioni
0586 1864087 – 342 0352386
[email protected]
www.nuovoteatrodellecommedie.it
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.000 su Fb, 14.000 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.