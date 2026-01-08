Al Nuovo Teatro delle Commedie la seconda e ultima parte della stagione di Teatro Ragazzi

In scena alcune tra le più interessanti compagnie e centri di produzione riconosciuti dal Ministero della Cultura per il loro valore culturale, a conferma di un progetto che considera il teatro per l’infanzia un luogo di ricerca, immaginazione e crescita condivisa

Entra nella sua seconda e ultima parte la stagione di Teatro Ragazzi del Nuovo Teatro delle Commedie di Livorno, con otto appuntamenti domenicali alle ore 17, fino ai primi di marzo. Una rassegna pensata per bambine, bambini e famiglie, costruita attorno a un’idea precisa di teatro: spettacoli divertenti, intelligenti e di alta qualità, capaci di parlare ai più piccoli senza semplificare lo sguardo sul mondo.

In scena alcune tra le più interessanti compagnie e centri di produzione riconosciuti dal Ministero della Cultura per il loro valore culturale, a conferma di un progetto che considera il teatro per l’infanzia un luogo di ricerca, immaginazione e crescita condivisa.

Il teatro, in questo periodo, si veste a festa: il Carnevale diventa un momento centrale del percorso, tra maschere, gioco e stupore, mentre la programmazione alterna ospitalità di rilievo nazionale e nuove produzioni della compagnia Pilar Ternera, realtà di casa al NTC, che torna in scena con nuovi lavori e nuove “rallentature”, continuando un dialogo costante con il giovane pubblico.

Ad animare gli spazi del Nuovo Teatro delle Commedie saranno i seguenti titoli: La Caverna delle Meraviglie, L’avventura della Freccia Azzurra, Questo è lo spettacolo migliore del mondo, Brillantina, Equilibrio in bolla!, Kiss – Storia di un bacio perduto e ritrovato, Hansel e Gretel e I racconti dei saggi Samurai.

Tra questi, sono produzioni Pilar Ternera gli spettacoli Hansel e Gretel e I racconti dei saggi Samurai, che confermano l’impegno della compagnia livornese nella creazione di un teatro per ragazzi fondato sull’essenzialità della scena, sulla forza della narrazione e sulla cura della relazione con il pubblico.

Questa domenica: L’avventura della Freccia Azzurra

Domenica – ore 17.00

Ad aprire questo tratto finale di stagione è L’avventura della Freccia Azzurra, spettacolo ispirato all’opera di Gianni Rodari, uno degli autori più amati della letteratura per l’infanzia.

La storia prende vita nella vetrina scintillante di un negozio di giocattoli, osservata ogni giorno da Francesco, un bambino che sogna la Freccia Azzurra ma non può permettersela. Da qui nasce un racconto poetico e delicato che parla di desiderio, attesa, giustizia e solidarietà, interrogando con leggerezza temi profondi come il valore delle cose, il diritto al sogno e lo sguardo dei bambini sul mondo.

Attraverso oggetti, figure e una narrazione essenziale, lo spettacolo restituisce tutta la forza dell’universo rodariano: un teatro capace di incantare i più piccoli e di coinvolgere anche gli adulti, creando uno spazio comune di immaginazione e ascolto.

La stagione di Teatro Ragazzi del Nuovo Teatro delle Commedie si conferma così come un progetto basato sulla qualità, sulla pluralità dei linguaggi e sull’attenzione al pubblico, un luogo in cui il teatro diventa esperienza condivisa, festa e occasione di crescita.

Nuovo Teatro delle Commedie – Livorno

Ogni domenica alle ore 17.00, fino ai primi di marzo

Biglietti

Intero Adulti: 8 euro

Ridotto Bambini fino a 12 anni: 6 euro

Prenotazione sempre consigliata:

Prenotazioni 0586 1864087/342 0352386 – [email protected]

Condividi:

Riproduzione riservata ©