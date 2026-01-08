Al Nuovo Teatro delle Commedie la seconda e ultima parte della stagione di Teatro Ragazzi
In scena alcune tra le più interessanti compagnie e centri di produzione riconosciuti dal Ministero della Cultura per il loro valore culturale, a conferma di un progetto che considera il teatro per l’infanzia un luogo di ricerca, immaginazione e crescita condivisa
Entra nella sua seconda e ultima parte la stagione di Teatro Ragazzi del Nuovo Teatro delle Commedie di Livorno, con otto appuntamenti domenicali alle ore 17, fino ai primi di marzo. Una rassegna pensata per bambine, bambini e famiglie, costruita attorno a un’idea precisa di teatro: spettacoli divertenti, intelligenti e di alta qualità, capaci di parlare ai più piccoli senza semplificare lo sguardo sul mondo.
In scena alcune tra le più interessanti compagnie e centri di produzione riconosciuti dal Ministero della Cultura per il loro valore culturale, a conferma di un progetto che considera il teatro per l’infanzia un luogo di ricerca, immaginazione e crescita condivisa.
Il teatro, in questo periodo, si veste a festa: il Carnevale diventa un momento centrale del percorso, tra maschere, gioco e stupore, mentre la programmazione alterna ospitalità di rilievo nazionale e nuove produzioni della compagnia Pilar Ternera, realtà di casa al NTC, che torna in scena con nuovi lavori e nuove “rallentature”, continuando un dialogo costante con il giovane pubblico.
Ad animare gli spazi del Nuovo Teatro delle Commedie saranno i seguenti titoli: La Caverna delle Meraviglie, L’avventura della Freccia Azzurra, Questo è lo spettacolo migliore del mondo, Brillantina, Equilibrio in bolla!, Kiss – Storia di un bacio perduto e ritrovato, Hansel e Gretel e I racconti dei saggi Samurai.
Tra questi, sono produzioni Pilar Ternera gli spettacoli Hansel e Gretel e I racconti dei saggi Samurai, che confermano l’impegno della compagnia livornese nella creazione di un teatro per ragazzi fondato sull’essenzialità della scena, sulla forza della narrazione e sulla cura della relazione con il pubblico.
Questa domenica: L’avventura della Freccia Azzurra
Domenica – ore 17.00
Ad aprire questo tratto finale di stagione è L’avventura della Freccia Azzurra, spettacolo ispirato all’opera di Gianni Rodari, uno degli autori più amati della letteratura per l’infanzia.
La storia prende vita nella vetrina scintillante di un negozio di giocattoli, osservata ogni giorno da Francesco, un bambino che sogna la Freccia Azzurra ma non può permettersela. Da qui nasce un racconto poetico e delicato che parla di desiderio, attesa, giustizia e solidarietà, interrogando con leggerezza temi profondi come il valore delle cose, il diritto al sogno e lo sguardo dei bambini sul mondo.
Attraverso oggetti, figure e una narrazione essenziale, lo spettacolo restituisce tutta la forza dell’universo rodariano: un teatro capace di incantare i più piccoli e di coinvolgere anche gli adulti, creando uno spazio comune di immaginazione e ascolto.
La stagione di Teatro Ragazzi del Nuovo Teatro delle Commedie si conferma così come un progetto basato sulla qualità, sulla pluralità dei linguaggi e sull’attenzione al pubblico, un luogo in cui il teatro diventa esperienza condivisa, festa e occasione di crescita.
Nuovo Teatro delle Commedie – Livorno
Ogni domenica alle ore 17.00, fino ai primi di marzo
Biglietti
Intero Adulti: 8 euro
Ridotto Bambini fino a 12 anni: 6 euro
Prenotazione sempre consigliata:
Prenotazioni 0586 1864087/342 0352386 – [email protected]
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.