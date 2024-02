Al Nuovo Teatro delle Commedie torna “Provaci ancora” con Cortoni e Lemmi

Ph: Luna Loiero Fermentis

Una replica straordinaria per festeggiare i quindici anni dello storico lavoro a firma di Francesco Cortoni, anche interprete insieme a Silvia Lemmi. Appuntamento venerdì 16 febbraio alle 21,15 al Nuovo Teatro delle Commedie

Venerdì 16 febbraio alle 21,15 torna in scena al Nuovo Teatro delle commedie Pilar Ternera in Provaci Ancora, spettacolo ispirato a Romeo e Giulietta di Shakespeare. Una replica straordinaria per festeggiare i quindici anni dello storico lavoro a firma di Francesco Cortoni, anche interprete insieme a Silvia Lemmi.

Lo spettacolo ripercorre la tragedia dei due amanti di Shakespeare, proiettandola sulla vita di due attori Giannozza e Mariotto che ogni sera replicano in scena lo stesso spettacolo, ormai passato. Attraverso questa nuova coppia e il loro lavoro in scena, che non ha più niente da dire a nessuno, “Provaci ancora” indaga su quanto sia dura e grottesca la condizione dell’amore di fronte alla propria idea di perfezione e di quanto il reale sia misero e con poco senso se questo se ne diparte.

Lo spettacolo conserva in sé l’integrità tragica di Romeo e Giulietta, incarnata nelle figure a loro modo tragiche di Giannozza e Mariotto, rafforzata da molti dialoghi del testo, tratti dall’opera shakesperiana, che in questo contesto trovano una nuova forma e collocazione. Quello, a cui ci troviamo di fronte, è un esploso della tragedia Shakespeariana che rimanda in continuazione, riferimenti non puramente casuali, permea il lavoro di senso e significato.

Provaci Ancora è risultato vincitore del Premio Giovani Realtà del Teatro di Udine 2010 con la seguente motivazione: “Il lavoro esprime il raggiungimento di gradi di tecnica attoriale diversi e progressivi. L’elemento ironico e dissacrante non svilisce lo studio approfondito dell’originale Shakespeariano, anzi lo presuppone necessariamente. Va valutata anche la capacità straniante di trasferire il dramma originario in contesti originali.”

Il biglietto per lo spettacolo è di € 10, ma per chi in questi anni ha già avuto modo di vederlo sarà gratuito a condizione che porti con sé un’altra persona.

Info e prenotazioni: 0586-18.64.087– 342.0352386 [email protected]

Prenotazione consigliata.

