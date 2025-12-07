Al Nuovo Teatro delle Commedie va in scena Pelle d’Asino

Nuovo appuntamento con il teatro ragazzi al Nuovo Teatro delle Commedie domenica 7 dicembre alle ore 17 00 con Catalyst Teatro in Pelle d’asino. Pelle d’Asino è una fiaba di trasformazione, una partitura sonora per voce, suono e movimento che indaga le radici delle relazioni familiari più ancestrali e i sentimenti che li governano. La riscrittura della fiaba di Perrault nasce dalla volontà di attualizzare un classico della letteratura per ragazzi attraverso un linguaggio multidisciplinare, in cui testo, danza contemporanea e musica elettronica accompagnano la protagonista in un percorso di crescita, che muovendo dal trauma dell’annuncio del padre che vuol farne la sua sposa, la condurrà, attraverso un coraggioso viaggio nell’età adulta. Spettacolo adatto a bambine e bambini dai 5 anni.

Biglietti

Intero Adulti: 8 euro

Ridotto Bambini fino a 12 anni: 6 euro

Prenotazione sempre consigliata:

Prenotazioni 0586 1864087 – Whatsapp 342 0352386 – [email protected]

