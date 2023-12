Al Palazzo dei Portuali Paolo Bruciati presenta il suo libro “Tutti al cinema appassionatamente”

Sabato 9 dicembre alle 17.30, il Cinema Teatro 4 Mori ospita e organizza, in collaborazione con la casa editrice Sillabe, la presentazione del volume “Tutti al cinema appassionatamente – 75 anni di associazionismo a Livorno” scritto da Paolo Bruciati. A partire dall’immediato dopoguerra fino ai giorni nostri, il testo racconta le trasformazioni sociali, culturali e politiche della città attraverso l’osservazione e la classificazione delle numerose e multiformi associazioni che si sono occupate e ancora si occupano di cultura cinematografica. Tra le varie realtà raccontate c’è naturalmente anche quella del Cinema Teatro 4 Mori, e la presentazione di sabato, che si svolgerà nella sala eventi del Palazzo dei Portuali, in via San Giovanni, 13 sarà l’occasione per evidenziarne le specificità, con particolare attenzione alla storia degli Amici del Cinema, nel contesto più generale delle associazioni cinematografiche e delle modalità con le quali negli anni si è relazionato. Insieme all’autore parteciperanno e interverranno la direttrice della struttura Serena Cassarri, e volti noti del settore quali Donatella Nesti, Cristina Olivieri e Claudio Frontera.

“L’idea – spiega Bruciati – nasce da una serie di appunti che avevo raccolto qualche anno fa in occasione di una mappatura di cineforum e cineclub che realizzai per un quotidiano locale, e devo ammettere che l’ho ritrovata un po’ per caso. Ho continuato a lavorarci partendo dalla ricerca di quella che fu la prima esperienza in questo senso, partendo dal dopoguerra fino ai giorni nostri e analizzando le attività esclusivamente storiche e quelle ancora in essere. Spero che il libro incuriosisca e venga letto non soltanto dagli appassionati di cinema, ma anche da quelli della storia di Livorno, perché indirettamente, com’è abbastanza facile intuire, si racconta anche quella”.

Tutti gli amanti del settore, così come dell’associazionismo e più in generale delle vicende della città, sono invitati.

Evento gratuito ad ingresso libero.

