Al Palazzo del Portuale una rassegna tra memoria e creatività

Il 29 aprile una rassegna collettiva celebra il 25 Aprile tra opere, musica e interventi istituzionali

Mercoledì 29 aprile, alle ore 17, il Palazzo del Portuale ospiterà la presentazione della rassegna d’arte “Artisti per il 25 aprile”, un’iniziativa che unisce linguaggi espressivi diversi nel segno della memoria e dell’impegno civile. L’esposizione raccoglie opere di pittura, scultura, grafica e fotografia realizzate da numerosi e affermati artisti livornesi, invitati per l’occasione a offrire il proprio contributo creativo su un tema di forte valore simbolico. All’incontro interverranno per un saluto istituzionale il sindaco Luca Salvetti e l’architetto Matteo Massarelli. L’evento sarà arricchito da un intermezzo musicale curato dallo showman Enrico Faggioni, che contribuirà a rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera della serata. La rassegna è organizzata dal promotore dell’iniziativa in collaborazione con l’Associazione Cambiamenti, con l’obiettivo di valorizzare il panorama artistico locale e stimolare una riflessione condivisa sui valori della Liberazione.

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