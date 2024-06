Al Parco Centro Città “Biancio!”, serata per Luciano Bianciardi

Al Parco Centro Città “Biancio!”, serata per Luciano Bianciardi

L'appuntamento è per giovedì 20 giugno, ore 18.30, al Parco di Centro Città per una serata per Luciano Bianciardi. A presentare l'opera e la figura dello scrittore maremmano, saranno Tiziano Arrigoni e Michele Cecchini

Si chiama “BIANCIO!” il primo evento della rassegna estiva organizzata dalla Biblioteca Vespucci Colombo in collaborazione con Erasmo Libri. L’appuntamento è per giovedì 20 giugno, ore 18.30, al Parco di Centro Città per una serata per Luciano Bianciardi. A presentare l’opera e la figura dello scrittore maremmano, saranno Tiziano Arrigoni e Michele Cecchini. Attraverso racconti, aneddoti e letture, proveranno a ribadire l’importanza e l’attualità di Bianciardi, uno degli scrittori italiani più intuitivi, irriverenti, geniali e lungimiranti della seconda metà del Novecento.

Tiziano Arrigoni, docente di scuola superiore, è autore di varie pubblicazioni di carattere storico e del volume “La dinamite nella valigia. Viaggio nell’Italia di Luciano Bianciardi”, edito da La Bancarella. Si tratta di un libro che percorre un viaggio nell’Italia di ieri e di oggi attraverso uno scrittore che non aveva mai trovato uno spazio esatto nel suo puzzle di luoghi e di persone. Fedele ai braccianti e ai minatori della sua terra, era riuscito a ritagliarsi il ruolo di scrittore affermato nella Milano della “vita agra”.

Michele Cecchini, autore di romanzi per l’editore Bollati Boringhieri, ha scritto la postfazione a “Aprire il fuoco”, quinto e ultimo romanzo di Luciano Bianciardi, recentemente riproposto da Minimum Fax. Questa nuova edizione ha a che fare con Livorno perché la postfazione di Michele Cecchini ha per titolo: “Disobbedisco! Dispaccio dall’avamposto livornese di Ardenza al comandante Luciano dopo i fatti del 10 e 11 maggio”.

Luciano Bianciardi (Grosseto, 14 dicembre 1922 – Milano, 14 novembre 1971) è stato uno scrittore, giornalista, traduttore, bibliotecario, attivista e critico televisivo italiano. Contribuì significativamente al fermento culturale italiano nel dopoguerra, collaborando attivamente con varie case editrici, riviste e quotidiani.

I miracoli veri sono quando si moltiplicano pani e pesci e pile di vino, e la gente mangia gratis tutta insieme, e beve. I miracoli veri sono sempre stati questi. E invece ora sembra che tutti ci credano a quest’altro miracolo balordo. (…) Faranno insorgere bisogni mai sentiti prima. Chi non ha l’automobile l’avrà, e poi ne daremo due per famiglia, e poi una a testa, daremo anche un televisore a ciascuno, due televisori, due frigoriferi, due lavatrici (…). A tutti. Purché tutti lavorino, purché siano pronti a scarpinare, a fare polvere, a pestarsi i piedi, a tafanarsi l’un con l’altro dalla mattina alla sera. Io mi oppongo.

Da: LA VITA AGRA di Luciano Bianciardi.

