Al Parco inclusivo Kyra arriva Babbo Natale
Domenica 21 dicembre alle 15.30 al Parco Inclusivo di Kyra è in programma un appuntamento speciale
Domenica 21 dicembre alle 15.30 al Parco Inclusivo di Kyra è in programma un appuntamento speciale: arriverà Babbo Natale, accompagnato dalla simpaticissima pony Mia. Tutti i bambini presenti riceveranno in dono caramelle, cioccolatini e un piccolo regalo realizzato da Babbo Natale insieme ai suoi aiutanti elfi. In attesa del loro arrivo, i più piccoli potranno assistere a uno spettacolo di bolle giganti per rendere ancora più magica l’atmosfera della giornata. Il tutto è organizzato da Mario Bartoli.
