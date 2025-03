(1) Allegati (1) IL PIEGHEVOLE

Al Parco Levante la mostra Le madri della Repubblica

Cliccate sul bottone celeste sopra al titolo per consultare il pieghevole dell'iniziativa

Dedicata alle ventuno donne dell’Assemblea costituente, la mostra sarà inaugurata sabato 22 marzo alle ore 11. Seguiranno tre appuntamenti per ripercorrere 80 anni di storia in cui le donne parteciparono attivamente alla nascita della Repubblica Italiana

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione e dell’inizio del percorso della storia repubblicana del nostro Paese, la sezione soci Coop di Livorno e l’Associazione Toponomastica femminile, in collaborazione con A.N.P.I, A.N.P.P.I.A. e Istoreco, il patrocinio del Comune di Livorno e del Comitato livornese per i valori del Risorgimento e la collaborazione del centro commerciale “Parco Levante”, presentano una mostra fotografica per celebrare e far conoscere il ruolo e il valore delle ventuno donne che contribuirono a scrivere la Costituzione Italiana. Il 2 giugno 1946 all’Assemblea costituente furono eletti 535 uomini e 21 donne (il 3,7% del totale) che avevano età, provenienza e idee politiche diverse, ma agirono “unite nel desiderio di ricostruire la patria devastata” nella pace e solidarietà e per affermare nella nuova Costituzione la parità tra uomini e donne, far valere per la prima volta i diritti delle donne e favorirne l’emancipazione. La mostra “Le madri della Repubblica” sarà inaugurata sabato 22 marzo alle ore 11 nella piazza centrale del centro commerciale Parco Levante, dove resterà fino al 12 aprile. All’inaugurazione della mostra seguiranno altri tre eventi cittadini per ripercorrere 80 anni di memoria e valori in cui le donne parteciparono attivamente alla nascita della Repubblica Italiana.

Mercoledì 26 marzo, ore 21, Teatro La Goldonetta”: “Di fatto Teresa”, storia di una donna della Costituente, di e con Silvia Bagnoli (ingresso gratuito con prenotazione su tirreno.coop.it/blog/eventi)

Mercoledì 2 aprile, ore 17, CC Parco Levante: “Tragitti di donne verso la Costituente”, a cura di Istoreco e ANPI, di e con Catia Sonetti, direttrice scientifica Istoreco

Domenica 6 aprile, ore 10, “Città delle donne: viaggio tra segni e storia di donne a Livorno”. Passeggiata urbana in collaborazione con Coop Itinera. Ritrovo presso la Porta Mascagni del centro commerciale Parco Levante (partecipazione gratuita con prenotazione su tirreno.coop.it/blog/eventi).

Condividi:

Riproduzione riservata ©