Al Quattro Mori “Tutto l’amore che serve”: una serata speciale per la Giornata internazionale delle persone con disabilità

Mercoledì 3 dicembre alle 21.15 verrà infatti proiettato il film “Tutto l’amore che serve” (Mon inséparable, 2024) di Anne-Sophie Bailly, presentato nella sezione Orizzonti alla 81ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita nel 1981 per promuovere diritti e benessere delle persone disabili, il Cinema Quattro Mori ospiterà una serata dal forte valore sociale e culturale. Mercoledì 3 dicembre alle 21.15 verrà infatti proiettato il film “Tutto l’amore che serve” (Mon inséparable, 2024) di Anne-Sophie Bailly, presentato nella sezione Orizzonti alla 81ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

La pellicola sarà proposta anche in replica alle 17.15.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Capire un’H aps, che da anni lavora per abbattere le barriere culturali che ancora oggi isolano e discriminano persone con fragilità e disabilità. Attraverso film, incontri, libri e mostre fotografiche, l’associazione si impegna a contrastare pregiudizi, emarginazione e atti di bullismo che molti vivono ogni giorno.

La serata è resa possibile grazie alla collaborazione con Gli Amici del Cinema 4 Mori.

La storia: amore, maternità e autonomia

Il film racconta la vicenda di Mona Ortiz, madre single che ha dedicato ogni istante della sua vita al figlio Joël, affetto da ipotonia muscolare. Joël è un giovane uomo che Mona continua a controllare e proteggere, forse più del necessario, perché questo è ciò che ha sempre fatto.

Le cose cambiano quando Joël mette incinta Océane, la ragazza di cui è innamorato — anche lei con una disabilità. Per Mona è uno scossone emotivo enorme: la paura del futuro, la sensazione di perdere il controllo, la consapevolezza che nulla sarà più come prima. In preda all’impulso, decide di portare Joël “in Antartide”, o almeno così gli dice: il luogo dove lui immagina viva quel padre mai conosciuto.

Il viaggio diventa così una riflessione intensa sul ruolo materno, sulla simbiotica connessione madre-figlio e sul peso emotivo che grava su tante madri di persone disabili, spesso costrette a mettere se stesse in pausa per anni. Un tema universale, trattato con delicatezza e profondità.

Un film che ha commosso Venezia – “Tutto l’amore che serve” è stato accolto con emozione all’81ª Mostra del Cinema: una pellicola sincera, intensa, interpretata da una straordinaria Laure Calamy e resa ancora più significativa dalla presenza di due giovani attori realmente disabili, Charles Peccia Galletto e Julie Froger, nei ruoli di Joël e Océane.

Una proposta cinematografica che non si limita a raccontare una storia, ma ricorda a tutti l’importanza di un tema che riguarda moltissime famiglie, spesso invisibili.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Proiezioni: 17.15 e 21.15.

